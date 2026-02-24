Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3120919
Zee UP-UttarakhandBahraich

'अरे छोड़ दो...' लाइनमैन को हटाना जेई को पड़ा भारी, पत्नी ने ऑफिस में घुसकर की धुनाई

Balrampur News:  बलरामपुर जनपद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है , जहां पर लाइनमैन को हटाना जेई को भारी पड़ गया, बता दें कि लाइनमैन की पत्नी ने ऑफिस में घुसकर जेई से मारपीट करती हुई नजर आ रही है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Balrampur News
Balrampur News

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी:  उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में महिला सम्मान को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 36 सेकंड के इस वायरल वीडियो में हरैया क्षेत्र के जेई अजीत कुमार सिंह और एक महिला के बीच तीखी कहासुनी व अभद्रता का दावा किया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा भी जा सकता है की जेई महिला का हाथ पकड़ कर खींच रहा है और उसके जवाब में महिला भी जी से छीना झपटी कर रही है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो बीते सोमवार का है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरैया क्षेत्र में तैनात लाइनमैन मिश्रीलाल को जेई द्वारा हटाए जाने के बाद उनकी पत्नी कार्यालय पहुंची थीं. इसी दौरान बातचीत के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. वीडियो में दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखी जा सकती है, जिसमें महिला और जेई आमने-सामने नजर आ रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जेई अजीत कुमार सिंह पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं और उनके खिलाफ लोगों ने पूर्व में कार्यालय का घेराव भी किया है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और महिला के साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि महिला भी जेई पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, जिससे पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थिति और जटिल हो जाती है. फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.   

और पढे़ं: 
Balrampur News: धनघटा में विकास कार्यों का सच उजागर, जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि, जिम्मेदारों पर कार्रवाई अब भी अधर में

रफ्तार का कहर: बिजनौर में यमराज बनकर दौड़ी कार ने 3 की जान ली, बहराइच में स्कॉर्पियो ने चार को रौंदा 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

balrampur news

Trending news

Ghaziabad News
पोते की चाह ने लिया हिंसक मोड़! बेटे ने माता-पिता पर गंडासे से किया जानलेवा हमला
Agra News
शराब के नशे में खूनी खेल; आगरा में छोटे भाई ने सब्बल से बड़े भाई को उतारा मौत के घाट
balrampur news
लाइनमैन को हटाना जेई को पड़ा भारी, पत्नी ने ऑफिस में घुसकर की धुनाई
Lucknow latest news
लखनऊ आशियाना मर्डर केस की पूरी कहानी, अपने ही खून ने क्यों किया पिता का खून?
Sonbhadra News
सोनभद्र में साइबर ठगों पर पुलिस का शिकंजा, 57 लाख रुपये होल्ड, 20 लाख लौटाए गए
hamirpur news
यूपी में खाद्य विभाग का एक्शन;1 क्विंटल खोवा जब्त,जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर कराया नष्ट
Azamgarh news
आजमगढ़ में ब्लड बैंक प्रभारी से अभद्रता, ग्राम प्रधान समेत तीन गिरफ्तार
Lucknow news
यूपी बोर्ड का ‘डिजिटल वार’! फर्जी खबर फैलाने वालों पर गिरेगी कानूनी गाज
bsp news
रैलियों के बाद अब सड़कों पर उतरेंगे नीले झंडे,जानें क्या है BSP का नया प्रचार स्टाइल?
education department up
यूपी के शिक्षकों व कर्मचारियों की चांदी, अब 25 लाख रुपए तक मिलेगी ग्रेच्युटी