'अरे छोड़ दो...' लाइनमैन को हटाना जेई को पड़ा भारी, पत्नी ने ऑफिस में घुसकर की धुनाई

Balrampur News: बलरामपुर जनपद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है , जहां पर लाइनमैन को हटाना जेई को भारी पड़ गया, बता दें कि लाइनमैन की पत्नी ने ऑफिस में घुसकर जेई से मारपीट करती हुई नजर आ रही है.
Trending Photos
बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में महिला सम्मान को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 36 सेकंड के इस वायरल वीडियो में हरैया क्षेत्र के जेई अजीत कुमार सिंह और एक महिला के बीच तीखी कहासुनी व अभद्रता का दावा किया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा भी जा सकता है की जेई महिला का हाथ पकड़ कर खींच रहा है और उसके जवाब में महिला भी जी से छीना झपटी कर रही है. हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है.
बताया जा रहा है कि यह वीडियो बीते सोमवार का है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरैया क्षेत्र में तैनात लाइनमैन मिश्रीलाल को जेई द्वारा हटाए जाने के बाद उनकी पत्नी कार्यालय पहुंची थीं. इसी दौरान बातचीत के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. वीडियो में दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखी जा सकती है, जिसमें महिला और जेई आमने-सामने नजर आ रहे हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि जेई अजीत कुमार सिंह पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं और उनके खिलाफ लोगों ने पूर्व में कार्यालय का घेराव भी किया है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और महिला के साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.
हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि महिला भी जेई पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, जिससे पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थिति और जटिल हो जाती है. फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
और पढे़ं:
Balrampur News: धनघटा में विकास कार्यों का सच उजागर, जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि, जिम्मेदारों पर कार्रवाई अब भी अधर में
रफ्तार का कहर: बिजनौर में यमराज बनकर दौड़ी कार ने 3 की जान ली, बहराइच में स्कॉर्पियो ने चार को रौंदा
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!