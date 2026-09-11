यूपी के सियासी रण में AIMIM का नया दांव, शौकत अली बोले- BJP को रोकने के लिए बनाएंगे थर्ड फ्रंट

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UP Vidhan Sabha Chunav 2027 Latest News: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है. अलग-अलग दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं. इसी बीच AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में थर्ड फ्रंट के साथ उतरने की तैयारी कर रही है. उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समान विचार वाले दलों को एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी.
BJP के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी
शौकत अली ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में AIMIM अकेले के बजाय एक मजबूत राजनीतिक मोर्चे के विकल्प पर विचार कर रही है. उन्होंने साफ किया कि चुनाव में थर्ड फ्रंट बनाकर लड़ने की तैयारी है. इस मोर्चे का मुख्य उद्देश्य भाजपा के खिलाफ मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा करना होगा. उनके बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि AIMIM आने वाले समय में दूसरे दलों के साथ बातचीत कर सकती है.
BSP समेत कई दलों से गठबंधन के संकेत
AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिया कि बहुजन समाज पार्टी यानी BSP समेत कई अन्य दलों को इस संभावित मोर्चे में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि अभी किसी दल के साथ गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. शौकत अली का कहना है कि अगर कई दल एक मंच पर आते हैं तो 2027 के चुनाव में भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती खड़ी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ऐसे दलों को साथ लाने की होगी, जो भाजपा को चुनावी मैदान में रोकने के लिए एक साथ आना चाहते हैं.
सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी उठाए सवाल
शौकत अली ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित या मौजूदा गठबंधन की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि केवल सपा और कांग्रेस के साथ आने से भाजपा का राजनीतिक किला ध्वस्त किया जा सकेगा. उनके मुताबिक, भाजपा को चुनौती देने के लिए बड़ा और मजबूत राजनीतिक समीकरण जरूरी है. उन्होंने कहा कि सिर्फ दो दलों के गठबंधन से उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में भाजपा को रोकना आसान नहीं होगा.
2027 में नए सियासी समीकरण के संकेत
शौकत अली के बयान से साफ है कि AIMIM उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी में है. थर्ड फ्रंट की चर्चा अगर आगे बढ़ती है और इसमें BSP समेत दूसरे दल शामिल होते हैं, तो प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं.फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि AIMIM किन दलों के साथ बातचीत आगे बढ़ाती है और क्या थर्ड फ्रंट वास्तव में चुनावी मैदान में उतर पाता है. 2027 के चुनाव से पहले गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर आने वाले समय में और साफ हो सकती है.