अकेले लड़े तो 200 सीटों पर तैयारी

भर्ती और सांगठनिक फेरबदल के बाद AIMIM अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पैर पसारने की योजना बना रही है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यदि AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी गठबंधन के अकेले उतरती है, तो वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र की लगभग 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी. सूबे में भाजपा और सपा को टक्कर देने के लिए बसपा (BSP) के साथ 'दलित-मुस्लिम' सियासी मोर्चे के विकल्प को खुला रखा है.