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UP Elections: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज सूबे में अपनी पार्टी के चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज करेंगे. जन सभा से पहले ओवैसी सालार मसूद गाजी दरगाह पर जियारत भी करेंगे.
बहराइच में डटे दिग्गज नेता
असदुद्दीन ओवैसी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत कई बड़े नेता इन दिनों बहराइच में डेरा जमाए हुए हैं.
सपा के अभेद्य गढ़ 'मटेरा' को ओवैसी ने क्यों चुना?
असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पहली बड़ी चुनावी जनसभा के लिए बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट (शंकरपुर चौराहा) को चुना है, जो अपने आप में एक बड़ा रणनीतिक कदम है. मटेरा सीट साल 2012 से लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, जहां पहले पूर्व मंत्री यासर शाह और वर्तमान में उनकी पत्नी मारिया शाह विधायक हैं.
वोट बैंक का गणित
इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, यादव, ओबीसी और अनुसूचित जाति (SC) के मतदाताओं की बहुत बड़ी तादाद है. ओवैसी की नजर सीधे तौर पर इसी मुस्लिम वोट बैंक पर है, जो पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार माना जाता है.
अकेले लड़े तो 200 सीटों पर तैयारी
भर्ती और सांगठनिक फेरबदल के बाद AIMIM अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पैर पसारने की योजना बना रही है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यदि AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी गठबंधन के अकेले उतरती है, तो वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र की लगभग 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी. सूबे में भाजपा और सपा को टक्कर देने के लिए बसपा (BSP) के साथ 'दलित-मुस्लिम' सियासी मोर्चे के विकल्प को खुला रखा है.
बहराइच में ओवैसी का शक्ति प्रदर्शन
जनसभा की जगह
शंकरपुर चौराहा, मटेरा विधानसभा, बहराइच (उत्तर प्रदेश)
तारीख: 14 जून 2026 (रविवार)
समय: शाम 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
ओवैसी ने बहराइच रैली के बारे में क्या लिखा?
असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि "इंशाअल्लाह! कल 14 जून 2026 (इतवार) को बहराइच, उत्तर प्रदेश में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करूंगा. बहराइच की हमारी तमाम माओं-बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, किसानों और AIMIM से मोहब्बत रखने वाले हर फ़र्द से गुज़ारिश है कि बड़ी तादाद में इस जनसभा में शिरकत करके इसे कामयाब बनाएं और अपनी इत्तेहाद (एकजुटता) का पैग़ाम दें."
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