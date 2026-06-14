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बहराइच से ओवैसी फूंकेंगे चुनावी बिगुल, सपा के मजबूत गढ़ में AIMIM चीफ की सीधी दस्तक, BSP से गठबंधन पर निगाहें

Asaduddin Owaisi Bahraich UP: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार को यूपी के बहराइच आ रहे हैं. ओवैसी के इस बहराइच दौरे को उनकी पार्टी के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 14, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:41 AM IST
बहराइच से ओवैसी फूंकेंगे चुनावी बिगुल, सपा के मजबूत गढ़ में AIMIM चीफ की सीधी दस्तक, BSP से गठबंधन पर निगाहें
Image Credit: Bahraich News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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