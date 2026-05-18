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तेज रफ्तार का कहर! बहराइच-नानपारा हाईवे पर कंबाइन से टकराकर कार के उड़े परखच्चे, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Bahraich accident: यूपी के बहराइच में रविवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 18, 2026, 05:57 AM IST
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Bahraich News
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राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच में नानपारा-बहराइच हाइवे पर मटेरा इलाके में रविवार देर रात कंबाइन मशीन व कार में आमने-सामने टक्कर हो गई. ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे के उड़ गए और उसमें सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हैं. दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.  पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है.

ये है घटना की पूरी डिटेल....
ये हादसा मटेरा इलाके की धनौली मोड़ के पास हुआ. रविवार की रात टाटा पच कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 40 AW 4216 करीब 10:30 बजे बहराइच की ओर से जा रही कार की कंबाइन मशीन से जोरदार भिड़ंत हो गई.  जिसमें 6 लोग सवार थे. ये सभी लोग नानपारा से बहराइच की तरफ जा रहे थे.  कार में सवार चार लोगों के मौके पर मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए.घायलों को जिला अस्पताल बहराइच भेजा गया. 

मृतक व्यक्तियों के नाम 
1. अश्वनी कुमार पुत्र राम कमल वर्मा वर्मा निवासी मेटकहा थाना राम गांव जनपद बहराइच
2. अल्ताफ अहमद पुत्र अब्दुल कादिर निवासी हम्जापुरा बहराइच
3 अनिल कुमार पुत्र श्याम नारायण निवासी मेटुकहा थाना रामगांव जनपद बहराइच
4 महेंद्र पाल पुत्र राधेश्याम निवासी फतेहपुरवा मोहमदपुर थाना राम गांव जनपद बहराइच
दो अज्ञात घायल

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घटना की सूचना पर एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव व एसपी ग्रामीण डीपी तिवारी मौके पर पहुंचे.  एसपी ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त हो गई है पर अभी घायलों की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हुई है. घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल भिजवाया जा रहा है.

पुलिस की कार्रवाई
 सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाया.

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