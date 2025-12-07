Advertisement
बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक, घर के अंदर से मासूम को उठाया, जब तक छुड़ाते लेकर हो गया फरार

Bahraich Bhediya Attack: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़िये का आतंक जारी है. यहां एक बार फिर भेड़िये ने एक मासूम को अपना निवाला बना लिया. इससे इलाके में हड़कंप मच गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 12:07 PM IST
Bahraich News
Bahraich News

Bahraich Bhediya Attack: बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िये का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. ताजे मामले में घर के अंदर से 4 महीने के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया. यह घटना कैसरगंज तहसील अंतर्गत गोड़हिया नंबर 3 के मल्लाहन पुरवा की है. इस घटना से गांव में चीख पुकार मच गई है.

मासूम को उठा ले गया भेड़िये
मासूम की पहचान सुभाष पुत्र संतोष के रूप में हुई है. उसकी मां का नाम किरण है. इस घटना की जानकारी मिलते ही बच्चे के पिता, जो लखनऊ में काम करते थे, तुरंत घर लौट आए. बताया जा रहा है कि संतोष और किरण की शादी को दो साल ही हुए थे और सुभाष उनका इकलौता बच्चा था. घटना के बाद से बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है. 

अब तक कितने लोग हुए शिकार?
मां का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि परिवार और ग्रामीण रात से ही बच्चे की तलाश में जुटे हैं. गांव वालों का कहना है कि इलाके में भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है. लोगों में डर और गुस्सा दोनों है. गांव वालों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है. ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. अब तक आदमखोर भेड़िये ने 10 लोगों का शिकार किया.

यह भी पढ़ें: Bijnor News: खेत में दिखा एशिया का खतरनाक सांप, किसानों में मची अफरा-तफरी; इनका डसा पानी भी नहीं मांगता!

Bahraich Bhediya AttackBahraich newsWolf Attack in Bahraich

