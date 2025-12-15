बहराइच में छठा आदमखोर भेड़िया ढेर, वन विभाग के शूटरों ने किया शूट, 11 लोगों की ले चुका था जान

Bahraich Wolf Killed News/राजीव शर्मा: लंबे समय से उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़िये का आतंक पसरा हुआ था, जिसका खात्मा होता नजर आ रहा है. जिले के कैसरगंज इलाके में आदमखोर भेड़िये को ढेर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके में आदमखोर भेड़िये को गांव वालों ने घेरा था और वन विभाग को इसकी जानकारी दी थी.

शूटरों ने भेड़िये को किया शूट

फिर आनन-फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आदमखोर भेड़िये का रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के दौरान आदमखोर भेड़िये को घेरकर वन विभाग के शूटरों ने शूट कर दिया. गोली लगते ही आदमखोर भेड़िया ढेर हो गया है. जिसके बाद आदमखोर भेड़िये का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

इलाके में दहशत कायम

इस इलाके में DFO (Divisional Forest Officer) ने अभी और भेड़िये होने की आशंका जताई है. यह मामला यूपी के बहराइच जिले के कैसरगंज इलाके के गोडहिया नंबर-चार के मजरा जरवा का है. पिछले दो दिनों में यह दूसरा भेड़िया है, जिसे वन विभाग ने मारा है. आपको बता दें, आदमखोर भेड़िया ने पिछले दो साल में 21 लोगों की जान ले चुका है. जबकि, भेड़िया ने अब तक सैकड़ों को घायल किया है, जिससे इलाके में लगातार दहशत कायम है.

क्या है ये पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि रविवार को मजरा जरवा में गांव वालों ने एक भेड़िये को देखा था. बड़ी संख्या में गांव वालों ने लाठी-डंडे लेकर उसके पीछे भागे, जिसके बाद भेड़िया गन्ने के खेत में घुस गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसकी तलाश शुरू की. फिर देर शाम वन विभाग के शूटरों ने नदी के कछार में भेड़िये को घेर लिया और मार गिराया.

क्या बोले प्रभागीय वनाधिकारी?

प्रभागीय वनाधिकारी राम सिंह यादव का कहना है कि रविवार दोपहर करीब दो बजे जरूवा इलाके में भेड़िये के होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद वन विभाग की टीम ने इलाके की कॉम्बिंग की और ड्रोन की मदद से उसकी तलाश शुरू की. ट्रैकिंग के दौरान भेड़िया नदी के कछार में घास के झुरमुट में भागता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उस पर फायर किया गया.