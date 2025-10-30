Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2980929
Zee UP-UttarakhandBahraich

बहराइच में नाव हादसे को लेकर बड़ा अपडेट, CM योगी ने दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश

Bahraich Boat Accident Update: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बुधवार शाम कौड़ियाला नदी में यात्रियों से भरी नाव अचानक पलट गई. इस हादसे में अब तक 13 लोगों को SDRF ने सुरक्षित बाहर निकाला है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bahraich Boat Accident Update
Bahraich Boat Accident Update

Bahraich Boat Accident Update:  बहराइच जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक नाव हादसा हो गया.  जहां पर  कौड़ियाला नदी में यात्रियों से भरी नाव अचानक पलट गई. इस हादसे में अब तक 13 लोगों को SDRF टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं. हादसे में एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है. इस दर्दनाक हादसे ने बहराइच के ग्रामीण इलाके में शोक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

कहां पर हुए ये घटना?
ये घटना भरथापुर गांव के पास हुआ था. जानकारी के अनुसार, नाव में कुल 22 लोग सवार थे, जो लखीमपुर खीरी जिले के खैरटिया बाजार से खरीदारी कर लौट रहे थे. रास्ते में नदी की तेज धारा और नाव के किनारे एक टूटे पेड़ से टकराने के बाद नाव पलट गई. ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से कई लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि SDRF और NDRF की टीमों ने रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा.

मृतका की पहचान भगगड़वा गांव की 60 वर्षीय रमजैया के रूप में हुई है. लापता लोगों में नाविक मिहिलाल यादव (38), शिवनंदन मौर्य (50), सुमन (28), सोहनी (5), शिवम (9), मृतका रमजैया के दो पौत्र और पंचम की पांच वर्षीय पुत्री शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम ने क्या बताया?
जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. तेज बहाव और गहराई के कारण राहत दलों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय घाघरा बैराज के गेट खोले गए थे, जिससे पानी का बहाव तेज हो गया था.

CM योगी ने दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से राहत कार्य तेजी से पूरा किया जाए तथा पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए.

TAGS

Bahraich Boat Accident UpdateBahraich news

Trending news

Para Lucknow clash
जमीनी विवाद में दे-दनादन! पहले दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, फिर आधी रात चलीं गोलियां
SDM vehicle attacked
एसडीएम की गाड़ी पर पथराव, अफसरों ने भागकर बचाई जान, जमीन अतिक्रमण से जुड़ा है विवाद
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, पर्वतीय इलाकों में होगी बारिश, जानिए IMD का नया अपडेट
ayodhya parikrama
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कुछ ही देर में, रामनगरी में तगड़ी सुरक्षा
Bahraich news
बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 22 लोग लापता
Lucknow latest news
पूर्वांचल में खुलेगा एक और विश्वविद्यालय, सीएम योगी की बड़ी सौगात
Hardoi latest News
पॉलीथिन में सांप है,जिसने मेरे बेटे को काटा- बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन बोले
prayagraj news
सात समुंदर पार से आए मेहमान, देखने के लिए उमड़ पड़ा पूरा शहर, संगम नगरी की रौनक बढ़ी
Varanasi latest news
दरवाजा तोड़ते ही भागीं दो रशियन गर्ल, काशी के होटल में सेक्स रैकेट पर पुलिस रेड
UP News
लखनऊ में जुटेंगे 30 हजार युवा स्काउट्स, योगी सरकार बना रही 300 एकड़ में मिनी सिटी!