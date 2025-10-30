बहराइच में नाव हादसे को लेकर बड़ा अपडेट, CM योगी ने दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश

Bahraich Boat Accident Update: बहराइच जिले में बुधवार शाम एक दर्दनाक नाव हादसा हो गया. जहां पर कौड़ियाला नदी में यात्रियों से भरी नाव अचानक पलट गई. इस हादसे में अब तक 13 लोगों को SDRF टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता हैं. हादसे में एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है. इस दर्दनाक हादसे ने बहराइच के ग्रामीण इलाके में शोक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

कहां पर हुए ये घटना?

ये घटना भरथापुर गांव के पास हुआ था. जानकारी के अनुसार, नाव में कुल 22 लोग सवार थे, जो लखीमपुर खीरी जिले के खैरटिया बाजार से खरीदारी कर लौट रहे थे. रास्ते में नदी की तेज धारा और नाव के किनारे एक टूटे पेड़ से टकराने के बाद नाव पलट गई. ग्रामीणों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से कई लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि SDRF और NDRF की टीमों ने रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा.

मृतका की पहचान भगगड़वा गांव की 60 वर्षीय रमजैया के रूप में हुई है. लापता लोगों में नाविक मिहिलाल यादव (38), शिवनंदन मौर्य (50), सुमन (28), सोहनी (5), शिवम (9), मृतका रमजैया के दो पौत्र और पंचम की पांच वर्षीय पुत्री शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम ने क्या बताया?

जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. तेज बहाव और गहराई के कारण राहत दलों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय घाघरा बैराज के गेट खोले गए थे, जिससे पानी का बहाव तेज हो गया था.

CM योगी ने दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से राहत कार्य तेजी से पूरा किया जाए तथा पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए.