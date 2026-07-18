'मैं खींचता रहा... मगरमच्छ नहीं छोड़ा', चाचा के सामने 12 साल के अनाथ मासूम को जिंदा खा गया मगरमच्छ

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Bahraich Crocodile Attack: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के टिकुरी गांव से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहां घाघरा नदी के किनारे हाथ-पैर धो रहे एक 12 वर्षीय अनाथ बच्चे सुनील को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया. बच्चे को बचाने के लिए उसके चाचा जान पर खेलकर नदी में कूद गए और करीब 7-8 मिनट तक मौत से जंग लड़ते रहे, लेकिन खूंखार मगरमच्छ के जबड़े से भतीजे को छुड़ा नहीं सके. मगरमच्छ ने परिजनों और ग्रामीणों के सामने ही बच्चे को पानी में पटक-पटक कर मार डाला और उसका आधा शरीर खा गया. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद नदी से बच्चे का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ.
खेत से लौटते समय हुआ हादसा
मिली जानकारी के मुताबिक, टिकुरी गांव निवासी 12 वर्षीय सुनील गुरुवार दोपहर को अपने चाचा विजय राज सिंह और उदय राज सिंह के साथ खेत में धान की रोपाई करने गया था. देर शाम काम खत्म करने के बाद सुनील और उसके चाचा हाथ-पैर धोने के लिए घाघरा नदी के किनारे पहुंचे. इसी दौरान पानी से अचानक निकले एक विशालकाय मगरमच्छ ने सुनील पर हमला कर दिया और उसे खींचने लगा.
'मैं बेबस खड़ा देखता रहा...' चाचा की आंखोंदेखी
घटना की आंखोंदेखी बयां करते हुए मृतक के चाचा विजय राज सिंह फूट-फूट कर रो पड़े. उन्होंने बताया कि मगरमच्छ ने अचानक आकर भतीजे को दबोच लिया. उसकी चीख सुनकर मैंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी. मैं 7 से 8 मिनट तक मगरमच्छ से सुनील को खींचता रहा, लेकिन उसकी ताकत के आगे हार गया. मगरमच्छ उसे गहरे पानी में ले गया और हमारे सामने ही उसे 3-4 बार पानी में उछालकर पटका और उसका आधा शरीर खा गया. वहीं दूसरे चाचा उदय राज सिंह ने बताया कि किनारे पर मौजूद ग्रामीणों ने मगरमच्छ पर ईंट-पत्थर और लाठियां भी बरसाईं, लेकिन मगरमच्छ टस से मस नहीं हुआ. वे सब किनारे पर बेबस खड़े होकर मौत का यह तांडव देखते रहे.
3 घंटे बाद 300 मीटर दूर तैरता मिला शव
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, वन विभाग और NDRF की टीमें मौके पर पहुंच गईं. ग्रामीणों ने बड़े-बड़े बांस के डंडों और जालों की मदद से नदी में तलाश शुरू की. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल से 300 मीटर की दूरी पर बच्चे का क्षत-विक्षत शव पानी में उतराता हुआ मिला, जिसे बाहर निकाला गया.
माता-पिता की पहले ही हो चुकी है मौत, अनाथ हुए भाई-बहन
इस हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. मृतक सुनील के सिर से माता-पिता का साया पहले ही उठ चुका था. 7 साल पहले मां और 5 साल पहले पिता की बीमारी के कारण मौत हो गई थी. चार भाई-बहनों में सुनील दूसरे नंबर पर था और पढ़ाई छोड़कर अपने चाचा के साथ खेती में हाथ बंटाता था.
शुक्रवार दोपहर जब सुनील का शव पोस्टमॉर्टम के बाद गांव पहुंचा, तो कोहराम मच गया. जिस चादर में लपेटकर सुनील का शव नदी से लाया गया था, उसकी बहनें उसी चादर को सहला-सहलाकर फूट-फूटकर रो रही थीं. इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. शुक्रवार शाम को ही गमगीन माहौल में मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया गया.