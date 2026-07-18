Add Zee Business As A Preferred Source
App

'मैं खींचता रहा... मगरमच्छ नहीं छोड़ा', चाचा के सामने 12 साल के अनाथ मासूम को जिंदा खा गया मगरमच्छ

Bahraich Crocodile Attack: बहराइच के टिकुरी गांव में घाघरा नदी किनारे हाथ-पैर धो रहे 12 वर्षीय सुनील पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया. चाचा ने 7-8 मिनट तक बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ बच्चे को पानी में ले गया. करीब 3 घंटे बाद शव बरामद हुआ. माता-पिता के निधन के बाद सुनील अपने चाचा के साथ रहता था.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 18, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:18 PM IST
'मैं खींचता रहा... मगरमच्छ नहीं छोड़ा', चाचा के सामने 12 साल के अनाथ मासूम को जिंदा खा गया मगरमच्छ
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP के सर्राफा बाजार में सोने के रेट में उछाल,चांदी की कीमतें स्थिर; देखें आज का भाव
चांदी का भाव32 min ago
2
Agra News43 min ago
3
Rampur51 min ago
4
aligarh news58 min ago
5
Jaunpur Primary School1 hr ago