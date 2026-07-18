'मैं खींचता रहा... मगरमच्छ नहीं छोड़ा', चाचा के सामने 12 साल के अनाथ मासूम को जिंदा खा गया मगरमच्छ

'मैं बेबस खड़ा देखता रहा...' चाचा की आंखोंदेखी

घटना की आंखोंदेखी बयां करते हुए मृतक के चाचा विजय राज सिंह फूट-फूट कर रो पड़े. उन्होंने बताया कि मगरमच्छ ने अचानक आकर भतीजे को दबोच लिया. उसकी चीख सुनकर मैंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी. मैं 7 से 8 मिनट तक मगरमच्छ से सुनील को खींचता रहा, लेकिन उसकी ताकत के आगे हार गया. मगरमच्छ उसे गहरे पानी में ले गया और हमारे सामने ही उसे 3-4 बार पानी में उछालकर पटका और उसका आधा शरीर खा गया. वहीं दूसरे चाचा उदय राज सिंह ने बताया कि किनारे पर मौजूद ग्रामीणों ने मगरमच्छ पर ईंट-पत्थर और लाठियां भी बरसाईं, लेकिन मगरमच्छ टस से मस नहीं हुआ. वे सब किनारे पर बेबस खड़े होकर मौत का यह तांडव देखते रहे.