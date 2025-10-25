Advertisement
पत्नी की बेवफाई पर भड़का पति, हत्या कर घर में ही दफनाया शव, बहराइच में सनसनीखेज वारदात

Bahraich News: नरपतपुरवा गांव निवासी हरिकिशन निषाद ने 6 अक्‍टूबर को अपनी पत्नी फूला देवी की हत्या कर दी थी. बताया जा रहा है कि हरिकिशन को अपनी पत्नी पर गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध का शक था.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:39 PM IST
राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच में एक पति ने अवैध संबंधों के चलते अपनी पत्‍नी को मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं पत्‍नी की हत्‍या के बाद शव को कमरे में ही दफना दिया. इस हत्‍याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आरोपी घटना के बाद से फरार है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. 

पत्‍नी की हत्‍या कर दफनाया 
यह पूरा मामला थाना जरवल इलाके का है. जहां नरपतपुरवा गांव निवासी हरिकिशन निषाद ने 6 अक्‍टूबर को अपनी पत्नी फूला देवी की हत्या कर दी थी. बताया जा रहा है कि हरिकिशन को अपनी पत्नी पर गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध का शक था. पत्नी की हत्या करने के बाद उसने शव को घर के अंदर करीब पांच फीट गहराई में दफना दिया था. 

17 अक्‍टूबर को भाई ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी 
मामले का खुलासा तब हुआ जब फूला देवी के भाई रामधीरज ने बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई और बहन का पता न चलने पर हरिकिशन पर हत्या करने का शक जताया. 17 अक्‍टूबर को परिजनों की मौजूदगी में घर में खोदाई कराई गई. खोदाई के दौरान जमीन के अंदर फूला देवी का शव मिला. इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी. 

शक न हो इसलिए घर में ही दफनाया 
थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपी हरिकिशन निषाद को तपेसिपाह गांव से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. हरिकिशन ने पुलिस को बताया कि उसने पत्नी को गांव के एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था. इसके बाद उसकी हत्या कर शव को घर में ही दफन कर दिया था. लोगों को शक न हो, इसलिए उसी घर में रह रहा था.

प्रेमी के घर आपत्तिजनक हालत में म‍िली 
एसपी सिटी रामानन्द कुशवाहा ने बताया कि आरोपी हरिकिशन हरियाणा में मजदूरी करता था. सितंबर के अंतिम सप्ताह में वह घर लौटा था. घर पर पत्नी को ना पाकर जब आस पास तलाश की तो मृतका अपने प्रेमी के घर पर आपत्तिजनक हालत में मिली, जिसके बाद उसने पत्नी की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया. 

