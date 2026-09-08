/कतर्नियाघाट में खूनी हुआ तेंदुआ! घर के बाहर पानी भरने गए मासूम पर झपटा आदमखोर, उजड़ गई मां की दुनिया

पानी लेने घर के बाहर निकला था मासूम

जानकारी के अनुसार, आनंद नगर निवासी 9 वर्षीय राजवीर रात में अपने घर के बाहर लगे नल से पानी लेने गया था. राजवीर नल पर पानी पी रहा था, तभी घात लगाकर बैठे तेंदुए ने मासूम पर अचानक हमला बोल दिया. जब तक राजवीर संभल पाता, तब तक तेंदुए ने दबोच लिया. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन तुरंत दौड़े. लोगों को आता देख तेंदुआ राजवीर को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. जिसके बाद घायल बच्चे को ग्रामीण तुरंत सुजौली स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने राजवीर की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.