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कतर्नियाघाट में खूनी हुआ तेंदुआ! घर के बाहर पानी भरने गए मासूम पर झपटा आदमखोर, उजड़ गई मां की दुनिया

Bahraich Leopard Attack: बहराइच में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. यहां सुजौली क्षेत्र के बड़खड़िया गांव में तेंदुए ने एक 9 साल के मासूम को अपना शिकार बनाया है. इस हमले में मासूम की मौत हो गई है. जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. मृतक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 08, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:47 AM IST
कतर्नियाघाट में खूनी हुआ तेंदुआ! घर के बाहर पानी भरने गए मासूम पर झपटा आदमखोर, उजड़ गई मां की दुनिया
Image Credit: Bahraich Leopard Attack

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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