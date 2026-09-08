/कतर्नियाघाट में खूनी हुआ तेंदुआ! घर के बाहर पानी भरने गए मासूम पर झपटा आदमखोर, उजड़ गई मां की दुनिया

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Bahraich Leopard Attack/ राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है. कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे इलाकों में जंगली जानवरों, खासकर तेंदुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला थाना सुजौली क्षेत्र के ग्राम बड़खड़िया का है, जहां आनंद नगर में एक आदमखोर तेंदुए ने 9 साल के मासूम बच्चे को अपना शिकार बना लिया. तेंदुए के इस अचानक हुए जानलेवा हमले में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत, आक्रोश और मातम का माहौल है.
पानी लेने घर के बाहर निकला था मासूम
जानकारी के अनुसार, आनंद नगर निवासी 9 वर्षीय राजवीर रात में अपने घर के बाहर लगे नल से पानी लेने गया था. राजवीर नल पर पानी पी रहा था, तभी घात लगाकर बैठे तेंदुए ने मासूम पर अचानक हमला बोल दिया. जब तक राजवीर संभल पाता, तब तक तेंदुए ने दबोच लिया. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन तुरंत दौड़े. लोगों को आता देख तेंदुआ राजवीर को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. जिसके बाद घायल बच्चे को ग्रामीण तुरंत सुजौली स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने राजवीर की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
वन भाग पर ग्रामीणों ने लगाए संगीन आरोप
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रभागीय वनाधिकारी अपूर्व दीक्षित का कहना है कि तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत की जानकारी मिली है. जल्द ही नियमानुसार मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी. वहीं, घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर संगीन आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सूचना देने के बावजूद समय पर एंबुलेंस और वन विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा. अगर समय पर मदद मिलती तो स्थिति अलग हो सकती थी.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है. कुछ समय पहले ही मृतक राजवीर के पिता का निधन हो चुका था और पिता का साया उठने के बाद राजवीर ही अपनी मां का सहारा था. अब मासूम बेटे की मौत के बाद उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मां का रो-रोकर बुरा हाल है.
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