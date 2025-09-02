बहराइच में बिजली गिरने से चाचा-भतीजे की मौत, परिवार में छाया मातम
बहराइच में बिजली गिरने से चाचा-भतीजे की मौत, परिवार में छाया मातम

 Bahraich news: उत्तरप्रदेश में एक हादसा हुआ जिसमें दो किसानों की मौत हो गई. जानकरी के मुताबिक दोनों खराब मौसम के दौरान खेत में मवेशी चरा रहे थे और अचानक आकाशीय बिजली गिरी और उनकी मृत्यु हो गई.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:55 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

बहराइच/राजीव शर्मा : उत्तरप्रदेश के बहराइच जिले के जरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नियामतपुर रेता गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे में दो किसानों की मौत हो गई. खराब मौसम के दौरान खेत में मवेशी चरा रहे चाचा-भतीजे पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई.

मृतकों की हुई पहचान 
मृतकों की पहचान रामसूरत यादव (उम्र लगभग 48 वर्ष) और पेशकार यादव (उम्र लगभग 45 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों खेत में अपने मवेशियों को चराने गए थे. देर शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई. इसी बीच एक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी और दोनों किसान उसकी चपेट में आ गए.

गाँव वालों क्या कहना 
गांववालों के अनुसार, बिजली गिरने की आवाज सुनकर लोग मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. घटना की जानकारी मिलते ही जरवल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया.

पुलिस क्या कहना है 
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह प्राकृतिक आपदा का मामला प्रतीत हो रहा है.प्रशासन की टीम भी गांव में पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है.अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया है.

ग्रामीणों ने प्रशासन मदद मागी 
इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है.ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके.प्राकृतिक आपदाओं से बचाव को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता एक बार फिर सामने आई है.

 

 

;