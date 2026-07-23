/बहराइच: लोहे के पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

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बहराइच/राजीव शर्मा: बहराइच जनपद के थाना बौंडी क्षेत्र अंतर्गत ऊंचगांव से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के दरवाजे पर लगे बिजली के पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से मां और उसकी सात वर्षीय मासूम बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. एक ही परिवार की दो मौतों से गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम छा गया.
कैसे हुआ हादसा?
मिली जानकारी के अनुसार, ऊंचगांव निवासी राम मिलन के घर के मुख्य दरवाजे पर बिजली का खंभा लगा हुआ है. अचानक इस खंभे में तेज करंट उतर आया. राम मिलन की 7 वर्षीय मासूम बेटी प्रिया सिंह अनजाने में इस खंभे की ज़द में आ गई और करंट लगने से चीखने लगी.
बेटी की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां गुड्डी (35) उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन बिजली के तेज झटके की वजह से वह भी करंट की चपेट में आ गई. जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते और राहत-बचाव का प्रयास करते, तब तक मां-बेटी दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
हादसे की सूचना मिलते ही बौंडी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. हादसे में मां और बेटी की मौत हुई है.
दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की विधिक जांच की जा रही है. इस हादसे के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में सन्नाटा और शोक की लहर व्याप्त है. ग्रामीणों में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है.
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