/बहराइच: लोहे के पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

बहराइच/राजीव शर्मा: बहराइच जनपद के थाना बौंडी क्षेत्र अंतर्गत ऊंचगांव से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के दरवाजे पर लगे बिजली के पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से मां और उसकी सात वर्षीय मासूम बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. एक ही परिवार की दो मौतों से गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम छा गया.