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मासूम से रेप के बाद हत्या, बहराइच पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला; दोषी को मौत की सजा

Bahraich rape murder case: बहराइच जिले की पॉक्सो कोर्ट ने सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के महज एक महीने के भीतर अदालत ने सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 24, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:00 AM IST
मासूम से रेप के बाद हत्या, बहराइच पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला; दोषी को मौत की सजा
Image Credit: Bahraich News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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