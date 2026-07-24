मासूम से रेप के बाद हत्या, बहराइच पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला; दोषी को मौत की सजा

झाड़ियों में पड़ा मिला था शव

मृतक के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उनका बेटा गांव के रहने वाले मुकेश निषाद के साथ पड़ोस में आयोजित एक विवाह समारोह में गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा. अगले दिन सुबह उसका शव झाड़ियों में पड़ा मिला. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की और संदेह के आधार पर मुकेश निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने का जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी करते हुए 22 जून को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया.