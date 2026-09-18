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दुबला होने की चाहत पड़ी भारी! महिला डॉक्टर बनकर मंगाई न्यूड फोटो, वायरल करने की धमकी देकर वसूले 2.5 लाख, बाइक-AC-TV

Bahraich News: फेसबुक पर महिला डॉक्टर बनकर दुबला करने का झांसा देकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी महिला की न्यूड फोटो मंगाकर उससे पैसे ऐंठने लगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 18, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:25 PM IST
दुबला होने की चाहत पड़ी भारी! महिला डॉक्टर बनकर मंगाई न्यूड फोटो, वायरल करने की धमकी देकर वसूले 2.5 लाख, बाइक-AC-TV
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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