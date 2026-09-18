/दुबला होने की चाहत पड़ी भारी! महिला डॉक्टर बनकर मंगाई न्यूड फोटो, वायरल करने की धमकी देकर वसूले 2.5 लाख, बाइक-AC-TV

10 लाख रुपये की और डिमांड कर रहा था आरोपी

इसके बाद महिला ने पूरी कहानी अपने पति से बताई. पति ने बहराइच पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने आरोपी​ हिमांशु को पकड़ लिया. दरगाह शरीफ पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2.50 लाख रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल, एसी और एलईडी टीवी बरामद किया है. आरोपी के मोबाइल फोन में महिला की आपत्तिजनक फोटो भी मिली हैं. एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी 10 लाख रुपये और मांग रहा था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया. इसके बाद थानाध्यक्ष अमितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दो पुलिस टीमें बनाकर आरोपी को दबोच लिया गया.