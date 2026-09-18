/दुबला होने की चाहत पड़ी भारी! महिला डॉक्टर बनकर मंगाई न्यूड फोटो, वायरल करने की धमकी देकर वसूले 2.5 लाख, बाइक-AC-TV

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राजीव शर्मा/बहराइच: बहराइच में ब्लैकमेलिंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां महिला को दुबला करने का झांसा देकर आरोपी ने निर्वस्त्र फोटो मंगा ली. न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने महिला से 2.5 लाख रुपये नकद वसूल लिए. साथ ही एक मोटरसाइकिल, एसी और एलईडी टीवी भी खरीदवा ली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
यह है पूरा मामला
बहराइच के एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी की पहचान फत्तेपुरा निवासी हिमांशु तायल के रूप में हुई है. एसपी ने बताया कि हिमांशु तायल ने फेसबुक पर महिला डॉक्टर के नाम से फेक अकाउंट बनाया. इसके बाद अपने अकाउंट से मोटी महिलाओं को दुबला करने की टिप्स पोस्ट करने लगा. इसी दौरान शहर की एक महिला ने फेसबुक पर आरोपी को मैसेजकर दुबला होने की टिप्स मांगी.
न्यूड फोटो मंगवाई और करने लगा ब्लैकमेल
आरोप है कि हिमांशु ने खुद को महिला डॉक्टर बताते हुए पीड़िता से न्यूड फोटो मंगवा ली. इसके बाद पीड़िता महिला डॉक्टर समझकर अपनी न्यूड फोटो भेज दी. आरोप है कि इसके बाद वह पैसों की डिमांड करने लगा. आरोपी ने ब्लैकमेलिंग कर महिला से 2.5 लाख रुपये नकद और एक बाइक, एसी और एलईडी टीवी आदि खरीदवा ली. आरोपी ने किसी से बताने पर महिला के बच्चे को जान से मारने की धमकी दी. महिला डरी सहमी रही.
10 लाख रुपये की और डिमांड कर रहा था आरोपी
इसके बाद महिला ने पूरी कहानी अपने पति से बताई. पति ने बहराइच पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने आरोपी हिमांशु को पकड़ लिया. दरगाह शरीफ पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2.50 लाख रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल, एसी और एलईडी टीवी बरामद किया है. आरोपी के मोबाइल फोन में महिला की आपत्तिजनक फोटो भी मिली हैं. एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी 10 लाख रुपये और मांग रहा था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया. इसके बाद थानाध्यक्ष अमितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दो पुलिस टीमें बनाकर आरोपी को दबोच लिया गया.
पुलिस जांच में जुटी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी हिमांशु तायल पर साल 2012 के एनडीपीएस एक्ट और चोरी से जुड़े केस भी दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट भेज दिया है. साथ ही पुलिस यह खोज कर रही है कि आरोपी इस तरह से शहर की कितनी और महिलाओं को झांसे में लेकर ब्लैकमेलिंग की है. पुलिस आसपास थानों से ऐसी जानकारी जुटा रही है.