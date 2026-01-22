बहराइच में पुलिस ने गोकश का किया हॉफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Bahraich Encounter: यूपी के बहराइच जिले में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस को देखकर भागे आरोपी

जानकारी के मुताबिक मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि मुड़ियाडीह गांव थाना जरवल रोड के जंगल मे मुड़ियाडीह के कुछ लोगों ने गोवंश काट दिए हैं और मांस लेकर निकलने वाले हैं. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर जानवर के मांस के साथ तीन आरोपी नजर आए. पुलिस पार्टी को देखते ही वह भागने लगे और पुलिस के पीछा किए जाने पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया.

पुलिस की जवाबी फायरिंग

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. फायर किए जाने पर एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी जिसको घेर कर पकड़ लिया गया. जिसकी पहचान जाफ़र पुत्र मुश्ताक निवासी मुड़ियाडीह थाना जरवलरोड के रूप में हुई. अभियुक्त को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए CHC जरवल भेजा गया है, एवं मौके से दो अन्य .हकीम पुत्र ताहिर और रिज़वान पुत्र सैयद निवासी देवपासिया कटराबाजार गोण्डा को गिरफ्तार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक आरोपी हुआ फरार

एक अन्य युवक अभियुक्त अकबर अली भागने मे सफल रहा है. अभियुक्त जाफ़र पुत्र मुश्ताक निवासी मुड़िया डीह थाना जरवल रोड के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस एक खोखा कारतूस, एवं मौके से कटे गोवंश के मांस, बांका और रस्सी बरामद किया गया है. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.

कानपुर-बुलंदशहर में भी एनकाउंटर

इसके अलावा कानपुर और बुलंदशहर जिले में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. दोनों घटनाओं में पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. बुलंदशहर में पकड़े गए बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!