Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082505
Zee UP-UttarakhandBahraich

बहराइच में पुलिस ने गोकश का किया हॉफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Bahraich Encounter: बहराइच जिले में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bahraich News
Bahraich News

Bahraich Encounter: यूपी के बहराइच जिले में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस को देखकर भागे आरोपी
जानकारी के मुताबिक मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि मुड़ियाडीह गांव थाना जरवल रोड के जंगल मे मुड़ियाडीह के कुछ लोगों ने गोवंश काट दिए हैं और मांस लेकर निकलने वाले हैं. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर जानवर के मांस के साथ तीन आरोपी नजर आए. पुलिस पार्टी को देखते ही वह भागने लगे और पुलिस के पीछा किए जाने पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया.

पुलिस की जवाबी फायरिंग
पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. फायर किए जाने पर एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी जिसको घेर कर पकड़ लिया गया. जिसकी पहचान जाफ़र पुत्र मुश्ताक निवासी मुड़ियाडीह थाना जरवलरोड के रूप में हुई. अभियुक्त को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए CHC जरवल भेजा गया है, एवं मौके से दो अन्य .हकीम पुत्र ताहिर और रिज़वान पुत्र सैयद निवासी देवपासिया कटराबाजार गोण्डा को गिरफ्तार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक आरोपी हुआ फरार
एक अन्य युवक अभियुक्त अकबर अली भागने मे सफल रहा है. अभियुक्त जाफ़र पुत्र मुश्ताक निवासी मुड़िया डीह थाना जरवल रोड के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस एक खोखा कारतूस, एवं मौके से कटे गोवंश के मांस, बांका और रस्सी बरामद किया गया है. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.

कानपुर-बुलंदशहर में भी एनकाउंटर
इसके अलावा कानपुर और बुलंदशहर जिले में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. दोनों घटनाओं में पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. बुलंदशहर में पकड़े गए बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bahraich Encounter

Trending news

Bahraich Encounter
बहराइच में पुलिस ने गोकश का किया हॉफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Maharajganj News
महराजगंज में आदमखोर तेंदुए का आतंक, दो को बनाया निवाला,अब बच्ची पर किया जानलेवा हमला
Kanpur News
लोडर से टपक रहा था खून-गंदा पानी, पुलिस ने जाकर देखा तो दंग रह गई, जानिए पूरा मामला
Mathura News
यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर बड़ा हादसा, चलती बस में बनी आग का गोला, यात्रियों में भगदड़
Varanasi News
'मणिकर्णिका घाट' पर सियासी संग्राम! 25 तारीख को सपा प्रतिनिधि मंडल करेगी दौरा
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम होगा मेहबान! 7 जिलों में होगी बारिश; पहाड़ों में बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Barabanki News
78 साल बाद गांव में पहली बार जली बत्ती, बाराबंकी के इस गांव में जश्न का माहौल
Raj Bhavan
अंग्रेजों का था ठिकाना, नवाबों ने नाम दिया.....अब इस नाम से जाना जाएगा UP राजभवन
Lucknow latest news
लखनऊ में 26 जनवरी तक नया ट्रैफिक प्लान लागू, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर