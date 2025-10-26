Advertisement
वो सो चुके हैं... प्रेम में अंधी हुई 6 बच्चों की मां ने रची खौफनाक साजिश, पति बना दीवानगी की बलि!

Bahraich News:बहराइच से बड़ी खबर सामने आई है. जहां पर पुलिस ने एक हैरान करने वाला हत्या कांड सुलझाया है. छह बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 26, 2025, 05:48 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
Bahraich News/RAJEEV SHARMA: उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रेम में अंधी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली. रात में जब पति सो गया, तो पत्नी ने अपने प्रेमी को फोन कर बुलाया और कहा कि “वो सो चुके हैं, अब तुम आ जाओ.” इसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला रेत दिया, ताकि मामला आत्महत्या या किसी अन्य विवाद जैसा लगे.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना खैरीघाट क्षेत्र के अलीनगर कला गांव की बताई जा रही है.  जानकारी के अनुसार, मृतक जाकिर की पत्नी हसीना बेगम का पड़ोसी अब्दुल सलाम उर्फ पिद्दी (20 वर्ष) से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पति उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली.

कब की है ये घटना?
घटना 24/25 अक्टूबर की देर रात की है, जब हसीना ने अपने प्रेमी अब्दुल सलाम को घर बुलवाया. दोनों ने मिलकर सोते समय जाकिर की पहले गले में दुपट्टा कसकर हत्या की, फिर उसका गला रेत दिया ताकि मामला आत्महत्या या किसी और विवाद का लगे.

कैसे हुआ खुलासा?
हत्या के बाद पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे जमीनी विवाद से जुड़ा मामला बताने की कोशिश की, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई. थाना खैरीघाट पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या का पर्दाफाश किया और दोनों आरोपियों  हसीना बेगम (32 वर्ष) और अब्दुल सलाम उर्फ पिद्दी (20 वर्ष) — को गिरफ्तार कर लिया. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है.

