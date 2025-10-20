दिवाली पर बहराइच में बड़ा हादसा, पटाखा कारोबारी के घर के बाहर जोरदार धमाका, एक युवक की मौत

Bahraich News/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दिवाली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब एक पटाखा कारोबारी के घर के बाहर जोरदार धमाका हो गया. बताया जा रहा है कि पटाखा कारोबारी के आवास परिसर में खड़ी बाइक में अचानक विस्फोट हो गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक सुनाई दी और इलाके में अफरातफरी मच गई.

कहां की है ये घटना?

जानकारी के मुताबिक, रिसिया बाजार के इंदिरा नगर की घटना है. लाइसेंसी पटाखा कारोबारी अमन गर्ग के आवास परिसर में खड़ी बाइक में अचानक विस्फोट हो गया. धमाके की इतनी तेज़ आवाज़ थी कि एक 15 वर्षीय युवक लगभग 10 फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिर गया. घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए सीएचसी रिसिया ले जाया गया, लेकिन उसे गंभीर हालत में बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई. वहीं दूसरे युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

घटना के समय अमन गर्ग अपने निजी कर्मचारियों के साथ पटाखा का सामान ले जाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहे थे, तभी विस्फोट हुआ. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और विस्फोट के कारणों का पता लगाने में लगी हुई है.

