Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3037558
Zee UP-UttarakhandBahraich

DJ का विवाद, हत्या और आगजनी में बदला... 13 अक्टूबर को हुए हत्याकांड में 13 महीने बाद इंसाफ; 13 प्वाइंट में समझिये पूरी कहानी

Bahraich Ramgopal Mishra Murder Case Explained: 13 अक्तूबर 2024 को हुए बहराइच के बहुचर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में गुरुवार 11 दिसंबर को 13 महीने बाद कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया. आइये 13 प्वाइंट में इस हत्याकांड के पूरे घटनाक्रम को समझते हैं.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 11, 2025, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DJ का विवाद, हत्या और आगजनी में बदला... 13 अक्टूबर को हुए हत्याकांड में 13 महीने बाद इंसाफ; 13 प्वाइंट में समझिये पूरी कहानी

बहराइच: बहराइच के बहुचर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में 13 महीने बाद न्याय मिल गया है. कोर्ट ने गुरुवार को 10 दोषियों को सजा सुनाई—मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी, जबकि अन्य 9 को आजीवन कारावास. न्यायालय ने अब्दुल हमीद, उसके तीनों बेटों और अन्य अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. 

आइये 13 प्वाइंट में समझते हैं 13 अक्टूबर 2024 को हुए इस हत्याकांड की पूरी कहानी. 

1. बहराइच से 40 किमी दूर 13 अक्तूबर 2024 को महराजगंज बाजार में शाम 6 बजे दुर्गा विसर्जन जुलूस निकला गया था. 
2. मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे बंद करने के लिए कहा तो इस पर हिंदू पक्ष से विवाद हो गया. 
3.  दुर्गा विसर्जन को जा रहे जुलूस पर पत्थरबाजी हुई. पत्थरबाजी से गुस्साए लोगों ने आगजनी की. मौके पर 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई. 
4. इसी बीच रेहुवा मंसूर निवासी रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़कर झंडा उतार लाए और भगवा झंडा लगा दिया. 
5. आरोपियों ने रामगोपाल मिश्रा को पकड़कर बर्बरता से पीटा और फिर उसे गोली मार दी. 
6. इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई. 
7. खबर फैलते ही भीड़ उग्र हो गई, सड़क जाम कर दी गई और विसर्जन रोक दिया गया.
8. डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला ने रातभर हालात संभाले, लेकिन अगली सुबह फिर हिंसा भड़क उठी.
9. भीड़ ने रामगोपाल मिश्रा के शव लेकर प्रदर्शन किया, पुलिस ने रोका तो लोग आक्रोशित हो गए.
10. महसी बाजार में आगजनी हुई, बाइक शोरूम और प्राइवेट अस्पताल फूंक डाले गए. 
11. 5–6 हजार लोग मौके पर जुट गए, जिन्हें काबू में करने और हालात संभालने के लिए 5 थानों की फोर्स, 2 बटालियन पीएसी तैनात की गई. 
12. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाला, पिस्टल लेकर भीड़ को खदेड़ा और कई लोग हिरासत में भी लिये गए. 
13. पुलिस ने हत्या, आगजनी व संपत्ति नुकसान की धाराओं में FIR दर्ज की. 13 अक्तूबर 2024 को शुरू हुई इस हिंसक घटना की साल भर सुनवाई चली और आखिर 13 महीने बाद  रामगोपाल हत्याकांड में आज 11 दिसंबर 2025 को 10 दोषियों के खिलाफ सजा के ऐलान के साथ इंसाफ मिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बहराइच के रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान, सरफराज को फांसी, 9 को उम्रकैद, मूर्ति विसर्जन के दौरान मारी थी गोली

TAGS

Bahraich Ramgopal Mishra Murder CaseBahraich latest News

Trending news

baghpat news
यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश! बागपत में बड़ी साजिश नाकाम
Codeine Cough Syrup Case
अमित टाटा से मेरे संबंध....कोडीन कफ सिरप के आरोपों पर धनंजय सिंह ने क्या कहा?
Amethi news
1 हजार के चक्कर में गवा दिए 20 लाख! ठगों ने वृद्धा पेंशन का लालच दे खाते से उड़ाई माल
Bahraich latest News
बहराइच के रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान, सरफराज को फांसी, 9 को उम्रकैद
jaunpur latest news
मांझा बना मौत! बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद जिंदा घर नहीं लौटा टीचर, घर में कोहराम
Sir
राहत! यूपी में बढ़ी SIR की डेटलाइन, अब इस दिन तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे नाम
Magh Mela 2026
माघ मेले की टिक-टिक शुरू! प्रयागराज में फिर बसने जा रहा है आस्था का महाकुंभ
Agra News
महिलाओं की जोरदार एंट्री! आगरा में बस परिचालक बनने पहुंचीं तीन जिलों की महिलाएं
Hardoi News
CM योगी की फेसबुक पर वायरल की आपत्तिजनक फोटो, हरदोई का आरोपी शीतल यादव गिरफ्तार
Noida News
नोएडा में बनेगा देश का आधुनिक बायोडायवर्सिटी पार्क! 132 हिरणों का होगा नया घर