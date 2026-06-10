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बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 16 यात्री घायल, कई की हालत खराब

Bahraich Accident: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लखनऊ से रुपईडीहा जा रही रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें बस में सवार 16 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कई यात्रियों की हालत नाजुक है. दो गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 10, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:46 AM IST
बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 16 यात्री घायल, कई की हालत खराब
Image Credit: Bahraich Accident

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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