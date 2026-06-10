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Bahraich Accident/ राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जिले में रोडवेज बस और ट्रक में जोदार टक्कर हो गई. इस हादसे में बस में सवार 16 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है. दोनों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है. बाकी यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं. यह हादसा बहराइच सीतापुर मार्ग पर गदामार के पास थाना हरदी क्षेत्र में हुआ है.
बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर
बताया जा रहा है कि ट्रक बहराइच सीतापुर रोड पर बहराइच की तरह से आ रही थी, तभी रोडवेज बस सीतापुर से रूपईडीहा की तरफ जा रही थी. इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित हो गया. जिससे बस और ट्रक में जोरदार भिड़त हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक दोनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. जब यह हादसा हुआ, उस वक्त बस में 35 यात्री सवार थे. सभी यात्री लखनऊ से रुपईडीहा जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए.
हादसे के बाद अफरा-तफरी मची
बस और ट्रक की भिड़ंत होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई. घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. शोर सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया. साथ ही पुलिस को भी इस हादसे की सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकाला. फिर आनन-फानन में एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया. उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई.
हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
इस मामले में एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हुई थी. जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. कोई जनहानि नहीं हुई है. सभी घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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