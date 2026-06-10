बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर

बताया जा रहा है कि ट्रक बहराइच सीतापुर रोड पर बहराइच की तरह से आ रही थी, तभी रोडवेज बस सीतापुर से रूपईडीहा की तरफ जा रही थी. इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित हो गया. जिससे बस और ट्रक में जोरदार भिड़त हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक दोनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. जब यह हादसा हुआ, उस वक्त बस में 35 यात्री सवार थे. सभी यात्री लखनऊ से रुपईडीहा जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए.