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Bahraich Accidents: कोहराम! बहराइच में सड़क हादसों ने छीनीं 8 जिंदगियां, अपनों की मौत से परिवारों में मचा चीख-पुकार

Bahraich road accidents: यूपी के बहराइच में कई जगह पर सड़क हादसे में आठ लोगों ने अपनी जान गंवा दी है तो कई लोग अस्पताल पहुंच गए हैं. पढ़ें कहां-कहां पर हादसे हुए.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 09, 2026, 07:19 AM IST
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Bahraich News
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राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच में शुक्रवार को अलग-अलग हुए हादसों में किशोरी समेत आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए.  घायलों को आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. पांच घायलों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

जानिए कहां-कहां हुए हादसे.....
पहली घटना थाना मोतीपुर इलाके की है जहां, बहराइच-लखीमपुर हाईवे पर गायघाट में शुक्रवार दोपहर में जायलो व टेंपों में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई.  हादसे में टेंपो चालक नानपारा के मेहरबान नगर निवासी 40 वर्षीय सुनील कुमार, उसमें बैठे मोतीपुर के मीरनपुरवा सपना वर्मा, अर्जुन, शिवम, नेहा, सत्यम, तूला देवी, संजय व अनीता घायल हो गए. सभी को एंबुलेंस से सीएचसी मोतीपुर ले गए. यहां पर चालक सुनील को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया.  हालत गंभीर होने पर नेहा, अनीता, शिवम, सत्यम व तूला को मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया. टेंपो सवार लोग मटेरा में आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. घायलों की मानें तो जायलों के चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है.

कैसरगंज के कुरमौरा निवासी 76 वर्षीय राम प्रसाद हरना गांव में पैदल दूध देने के लिए शुक्रवार सुबह जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने ठोकर मार दी. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की मेडिकल कालेज लाते समय रास्ते में मौत हो गई. श्रावस्ती जिले के हरदत्तनगर गिरंट के खनवापुर निवासी 12 वर्षीय शिल्पा शौच के बाद सड़क पार कर घर जाते समय तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी. उपचार के लिए उसे मेडिकल कालेज अस्पताल लाया गया,लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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रामगांव इलाके के बेगमपुर ग्रामपंचायत के गद्दीपुरवा निवासी 22 वर्षीय अशोक यादव अपने साथी गांव निवासी 18 वर्षीय राजबहादुर व संतोष के साथ रिसिया के भेड़हिया में रिश्तेदार के यहां शादी में गए थे. निमंत्रण में शामिल होने के बाद गुरुवार देर रात तीनों एक बाइक पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे. रास्ते में बगियाघाट के पास तेज रफ्तार बाइक हाईवे किनारे खड़ी ट्रक में नीचे घुस गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को ट्रक के नीचे से निकाला, तब तक अशोक व बहादुर की मौत हो गई जबकि संतोष को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अस्पताल से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया. एसओ गुरुसेन सिंह ने बताया कि बाइक चालक हेलमेट भी नहीं पहने था और उनकी रफ्तार भी अधिक थी. उन्होने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. हुजूरपुर के जिगनिया महिपाल गांव के पास गुरुवार रात 11 बजे बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार सुरेश समेत दो घायल हो गए। मेडिकल कालेज में गंभीर हालत होने पर सुरेश को लखनऊ रेफर कर दिया गया है.

फखरपुर: फखरपुर निवासी राज जायसवाल शहर के छोटी बाजार निवासी अपने जीजा सानू जायसवाल के साथ कार से फखरपुर जा रहे थे. मालिन पुरवा के पास गुरुवार रात 10 बजे कार अनियंत्रित हो गई और बिजली के पोल से टकरा गई जिससे पोल टूट कर कार पर ही गिर गया. दुर्घटना में जीजा साले घायल हो गये. सूचना पर पहुंचे परिवारजन ने दोनों को लेकर मेडिकल कालेज पहुंचे. यहां पर राज जायसवाल की मौत हो गई. सानू ने बताया कि कार में चालक का एअरबैग नहीं खुला था वरना राज भी बच जाता.

बौंडी/गजाधरपुर
बौंडी के समदा ग्राम पंचायत के गोड़ियनपुरवा निवासी रामसागर के बेटे बुधई की शादी गुलरिहा इटहुआ से गुरुवार को थी. शाम को बरात गाजे बाजे के साथ रवाना हुई. बुधई का छोटा भाई ननके (24) व बौंडी थाना क्षेत्र के ही बेहटा चूड़ामड़ि निवासी बहनोई राकेश कुमार(25) एक ही बाइक से बरात के लिए निकले. वजीरगंज-कुंडासर मार्ग पर अखनापुर के पास अज्ञात वाहन ने ननके की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में ननके व राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दूल्हे के सगे भाई व सगे बहनोई की मौत से शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई.

लापरवाही ने ली जान
सड़क हादसों में जिन लोगों की जान गई है उन लोगों की लापरवाही भी उजागर हुई है. यातायात नियमों को दरकिनार कर जहां एक बाइक पर तीन लोग सवार थे, वहीं रफ्तार अधिक होने के साथ-साथ चालक द्वारा हेलमेट भी नहीं पहना गया था. ऐसे में लापरवाही के चलते बाइक सवारों की जान चली गई.

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