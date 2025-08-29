Bahraich News: बहराइच में फिर लौटा खूंखार जानवर का खौफ! आधी रात गांव वालों पर बोल दिया धावा, डरे-सहमे दिखे लोग

Bahraich Bhediya Attack: बहराइच में एक बार फिर अज्ञात खूंखार जानवर ने आतंक फैला दिया है. अज्ञात जानवर ने चार लोगों पर हमला कर दिया है. जिससे वह घायल हो गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Bahraich News/राजीव शर्मा: बहराइच में फिर जंगली जानवर ने दस्तक दे दी है. यहां अज्ञात खूंखार जानवर ने हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया है. यह घटना देर रात हरदी थाना क्षेत्र के बदनपुरवा, मोतीपुरवा और सिसैय्या गांवों की है. जहां अचानक जंगली जानवर ने ग्रामीणों पर धावा बोल दिया. इससे महसी इलाके में दहशत फैल गई है.
क्या है ये पूरा मामला?
इस हमले में दो महिलाएं समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. सूचना मिलते ही मौके पर समर्थकों के साथ विधायक सुरेश्वर सिंह कई लाइसेंसी बंदूकों के साथ पहुंचे. इसके बाद उन्होंने पीड़ितों का हाल जाना. इस हमले में जो लोग घायल हुए हैं, उनमें राजकुमार सिंह, त्रिलोकी, खैरून्निशा और रंजना है.
2024 में भेड़िये ने किया था हमला
वहीं, इस हमले की सूचना वन विभाग और पुलिस की टीम को दी गई. जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. इससे पहले इसी इलाके में पिछले साल भेड़िये के हमले में 10 बच्चों की मौत हो गई थी. जबकि, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. यह घटना थाना हरदी क्षेत्र के बदनपुरवा, मोतीपुरवा और सिसैय्या गांव की है.
