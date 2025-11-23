दोस्त ही दोस्त का बना दुश्मन! कहासुनी में दिया खौफनाक अंजाम; शादी में शामिल होने आए थे दोनों

Bahraich News/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आपसी विवाद को लेकर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार, हर्षित तिवारी ने अपने दोस्त अमरेश गुप्ता के हाथ पर चाकू मारा. अमरेश गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें CHC पयागपुर में भर्ती कराया गया है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना थाना पयागपुर क्षेत्र के हसुवापारा गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, दोनों दोस्त एक लड़की की शादी में हसुवापारा गए थे, तभी उनके बीच पुरानी कहासुनी और आपसी विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया. वारदात के बाद हर्षित तिवारी फरार हो गया है.

आरोपी फरार

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है और पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी हर्षित की सूचना देने का अनुरोध किया है. अमरेश गुप्ता का इलाज CHC पयागपुर में चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

