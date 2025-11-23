Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3015478
Zee UP-UttarakhandBahraich

दोस्त ही दोस्त का बना दुश्मन! कहासुनी में दिया खौफनाक अंजाम; शादी में शामिल होने आए थे दोनों

Bahraich News: बहराइच से बड़ी खबर सामने आई है. यहां दो दोस्तों के बीच पुरानी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया. वहीं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 23, 2025, 04:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bahraich News
Bahraich News

Bahraich News/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आपसी विवाद को लेकर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार, हर्षित तिवारी ने अपने दोस्त अमरेश गुप्ता के हाथ पर चाकू मारा. अमरेश गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें CHC पयागपुर में भर्ती कराया गया है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  थाना पयागपुर क्षेत्र के हसुवापारा गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, दोनों दोस्त एक लड़की की शादी में हसुवापारा गए थे, तभी उनके बीच पुरानी कहासुनी और आपसी विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया. वारदात के बाद हर्षित तिवारी फरार हो गया है. 

आरोपी फरार
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है और पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी हर्षित की सूचना देने का अनुरोध किया है. अमरेश गुप्ता का इलाज CHC पयागपुर में चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: बदायूं में आसमान से बर्फ गिरी! ईंट भट्टे के मजदूर बाल-बाल बचे, चमत्कार या मौसम का बड़ा बदलाव? विशेषज्ञ भी हैरान

फर्जी मरीज, फर्जी इलाज और करोड़ों की ठगी...गोरखपुर में हेल्थ इंश्योरेंस घोटाले का बड़ा खुलासा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Bahraich news

Trending news

Mau News
मऊ में मिड-डे मील बना जहर! दाल खाते ही कई छात्राएं पहुंचीं अस्पताल
Bahraich news
दोस्त ही दोस्त का बना दुश्मन! कहासुनी में दिया खौफनाक अंजाम
Budaun News
बदायूं में आसमान से बर्फ गिरी! ईंट भट्टे के मजदूर बाल-बाल बचे,मौसम एक्सपर्ट भी हैरान
Gorakhpur News
फर्जी मरीज, करोड़ों की ठगी...गोरखपुर में हेल्थ इंश्योरेंस घोटाले का बड़ा खुलासा
gonda news
लोकसभा चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने किया बड़ा ऐलान
first hindi newspaper of uttar pradesh
यूपी के किस शहर से निकला था पहला अखबार!180 साल पहले इस न्यूजपेपर के कौन थे संपादक
Kanpur News
JCB से गेस्ट हाउस की दीवार तोड़ी, दबंगों ने कर्मचारियों को पीटा…
Gautam Buddha Nagar news
SIR अभियान में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों पर ठोका मुकदमा
Sonbhadra News
सोनभद्र बिल्ली मारकुंडी हादसा: प्रतिबंधित खदान में लापरवाही से गई सात जानें…
Allahabad High Court
पूर्व महामंडलेश्वर बिल्डर बाबा को इलाहाबाद HC से राहत,धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत