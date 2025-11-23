दोस्त ही दोस्त का बना दुश्मन! कहासुनी में दिया खौफनाक अंजाम; शादी में शामिल होने आए थे दोनों

Bahraich News: बहराइच से बड़ी खबर सामने आई है. यहां दो दोस्तों के बीच पुरानी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया. वहीं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.
Trending Photos
Bahraich News/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आपसी विवाद को लेकर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार, हर्षित तिवारी ने अपने दोस्त अमरेश गुप्ता के हाथ पर चाकू मारा. अमरेश गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें CHC पयागपुर में भर्ती कराया गया है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना पयागपुर क्षेत्र के हसुवापारा गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, दोनों दोस्त एक लड़की की शादी में हसुवापारा गए थे, तभी उनके बीच पुरानी कहासुनी और आपसी विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया. वारदात के बाद हर्षित तिवारी फरार हो गया है.
आरोपी फरार
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है और पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी हर्षित की सूचना देने का अनुरोध किया है. अमरेश गुप्ता का इलाज CHC पयागपुर में चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.
और पढे़ं: बदायूं में आसमान से बर्फ गिरी! ईंट भट्टे के मजदूर बाल-बाल बचे, चमत्कार या मौसम का बड़ा बदलाव? विशेषज्ञ भी हैरान
फर्जी मरीज, फर्जी इलाज और करोड़ों की ठगी...गोरखपुर में हेल्थ इंश्योरेंस घोटाले का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !