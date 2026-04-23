दूल्हे की गाड़ी बीच रास्ते बंद, बारातियों ने धक्का लगाकर बढ़ाया ‘शादी का काफिला’; 2 घंटे लाइन में लगा दूल्हा, बारी आई तो पेट्रोल खत्म

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से निकली एक बारात उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब खुशियों से भरा सफर अचानक मुश्किल और मज़ाक दोनों में बदल गया. गोंडा तक करीब 65 किलोमीटर का सफर तय करने निकली यह बारात वीर विनय चौराहे के पास पहुंचते ही रुक गई,क्योंकि दूल्हे की गाड़ी का पेट्रोल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया.

क्या है पूरा मामला?

रमईडीह बलुआ बलुई निवासी दीप लाल यादव अपनी बारात लेकर बलरामपुर से गोंडा के लिए निकले थे. जैसे ही काफिला वीर विनय चौराहे के पास पहुंचा, गाड़ी ने साथ छोड़ दिया. वजह थी पेट्रोल खत्म. दूल्हा तुरंत नजदीकी पेट्रोल पंप पहुंचा और शाम 7 बजे से लाइन में लग गया. बारात इंतजार करती रही, घोड़ी की जगह गाड़ी खड़ी रही और बाराती समय काटने के लिए हंसी-मजाक करते नजर आए. तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में काफी गुस्सा भी देखा गया है और पेट्रोल पंप व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े किए हैं.

करीब दो घंटे की लंबी प्रतीक्षा के बाद जब दूल्हे की बारी आई, तो पंप पर पेट्रोल खत्म होने की घोषणा हो गई. बस फिर क्या था, बारात में हल्की नाराजगी के साथ-साथ हंसी का माहौल भी बन गया. कुछ बाराती मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, तो कुछ ने गाड़ी को धक्का लगाकर ‘शादी स्पेशल एक्सरसाइज’ शुरू कर दी. हालांकि काफी परेशान होने के बाद परिजन दूसरी व्यवस्था करके शादी में पहुंच पाए है.

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दूल्हा भी इस अजीब स्थिति में मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया, हालांकि अंदर ही अंदर वह काफी परेशान दिखा. वहीं, आसपास मौजूद लोग इस नजारे का आनंद लेते नजर आए. किसी ने कहा कि ऐसी बारात पहली बार देखी है, जहां गाड़ी नहीं, बाराती खुद इंजन बन गए. हालांकि परिजनों में काफी नाराजगी देखी गई है. पुलिस प्रशासन तक इस मामले की शिकायत हुई है.

हालांकि इस घटना ने पेट्रोल पंप की व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि शादी-विवाह जैसी आपात स्थिति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

रियल लाइफ कॉमेडी

फिलहाल यह ‘धक्का वाली बारात’ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग इसे लेकर मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं,किसी ने इसे ‘रियल लाइफ कॉमेडी’ बताया तो किसी ने कहा 'शादी यादगार बनानी हो तो ऐसा ट्विस्ट जरूरी है!' कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस आवश्यकता में भी यदि पेट्रोल नहीं मिल पा रहा तो काफी दिक्कत है.