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‘भ्रष्टाचार की पटकथा’ या चुनावी खेल? दुबई में युवक बलरामपुर में मुकदमा! ‘इंसाफ’ बनाम ‘साजिश’ की कहानी ने खड़े किए बड़े सवाल

Balrampur News:  बलरामपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल बनकर उभरा है. कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है, आरोपी हजारों किलोमीटर दूर दुबई में मौजूद, लेकिन उसके नाम पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:47 AM IST
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balrampur fake case
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बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है. मामला सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा या फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता है.आरोपी हजारों किलोमीटर दूर दुबई में मौजूद, लेकिन उसके खिलाफ बलरामपुर में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज. अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

क्या है पूरा मामला?
मामला ग्राम बनगांव महादेइया निवासी मोहम्मद अमीन बीते करीब छह महीने से दुबई (UAE) में रह रहा है. परिवार के अनुसार, वह 19 सितंबर 2025 को विदेश गया था और तब से भारत वापस नहीं लौटा. इसके बावजूद 5 दिसंबर 2025 को उतरौला कोतवाली में उसके खिलाफ जमीन विवाद और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया.जिसका पूरा सबूत अब सर्वजन हो रहा है. परिजनों का कहना है कि जब अमीन देश में मौजूद ही नहीं था, तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कैसे संभव हुई?

यहीं से मामला एक बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ता है. आरोप है कि पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच यह पूरा घटनाक्रम रचा गया. बताया जा रहा है कि मोहम्मद अमीन और सिराज अहमद प्रधानी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. ऐसे में विरोधी पक्ष द्वारा उन्हें चुनाव मैदान से बाहर करने के लिए जमीन विवाद को हथियार बनाया गया. 

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पीड़ित ने लगाया गंभीर आरोप
पीड़ित पक्ष का सीधा आरोप है कि अलीशाह कुरैशी ने पुलिस से सांठगांठ कर दोनों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया. इस पूरे मामले में उतरौला कोतवाली और वहां के कोतवाल अवधेश राज सिंह की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. आरोप है कि बिना पर्याप्त जांच-पड़ताल के ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया. जबकि किसी मामलों में साक्ष्य रिपोर्ट अहम मानी जाती है. पीड़ित पक्ष का दावा है कि मामले से जुड़े इस विवाद में ऐसी कोई ठोस रिपोर्ट नहीं ली गई.

वही विवादित जमीन को लेकर भी कई तथ्य सामने आ रहे हैं. परिवार के अनुसार, जमीन का बैनामा, वरासत और खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज है. इसके बावजूद उसी जमीन को लेकर मुकदमा दर्ज होना कई सवाल खड़े करता है. आरोप यह भी है कि जमीन पर दावा मजबूत करने के लिए रिश्तों तक में बदलाव दिखाया गया, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है.

मामले को और चर्चा में लाने वाला एक पहलू यह भी है कि हाल ही में बलरामपुर महोत्सव के दौरान एक युवक से कथित मारपीट को लेकर भी कोतवाल अवधेश राज सिंह सुर्खियों में रहे थे. ऐसे में अब उनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. दुबई में रह रहे मोहम्मद अमीन ने इस पूरे मामले को लेकर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक को साक्ष्यों के साथ लिखित शिकायत भेजी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

कोतवाली पर उठते सवाल
स्थानीय स्तर पर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिना पर्याप्त जांच के ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? क्या किसी व्यक्ति की गैरमौजूदगी में भी उसे आरोपी बनाया जा सकता है? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर एक सोची-समझी साजिश? यह मामला अब केवल एक जमीन विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस प्रशासन की पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल बन चुका है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और सच्चाई सामने लाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं. वहीं पूरे प्रकरण को लेकर जब उतरौल क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा फोन नहीं रिसीव किया गया है.

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