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बलरामपुर में 4 मौतों का रहस्य? तांत्रिक की भविष्यवाणी से डर में जी रहा था बजरंगी, चौंकाने वाला खुलासा

Balrampur News: बलरामपुर में बीते शुक्रवार को एक ही परिवार के चार लोगों का शव मिला था. सभी की गोली मारकर हत्या की गई थी. अब हत्याकांड में परिजनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 01, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:05 PM IST
बलरामपुर में 4 मौतों का रहस्य? तांत्रिक की भविष्यवाणी से डर में जी रहा था बजरंगी, चौंकाने वाला खुलासा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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