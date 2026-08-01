/बलरामपुर में 4 मौतों का रहस्य? तांत्रिक की भविष्यवाणी से डर में जी रहा था बजरंगी, चौंकाने वाला खुलासा

पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के झउहना ग्राम पंचायत के गोसाई पुरवा में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अब तक पुलिस पारिवारिक विवाद, आर्थिक लेनदेन और मानसिक स्थिति को जांच का आधार मान रही थी, वहीं अब परिजनों ने दावा किया है कि मृतक बजरंगी गिरी पिछले कई महीनों से एक स्थानीय तांत्रिक के प्रभाव में था. परिजनों का कहना है कि तांत्रिक की कुछ बातें संयोगवश सही साबित होने के बाद बजरंगी पूरी तरह उसके भरोसे में आ गया था. सबसे बड़ा दावा यह है कि तांत्रिक ने उससे कहा था कि 4 अगस्त तक तुम्हारी मौत हो जाएगी. इसके बाद से वह लगातार भय में था. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है.