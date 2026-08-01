/बलरामपुर में 4 मौतों का रहस्य? तांत्रिक की भविष्यवाणी से डर में जी रहा था बजरंगी, चौंकाने वाला खुलासा

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पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के झउहना ग्राम पंचायत के गोसाई पुरवा में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अब तक पुलिस पारिवारिक विवाद, आर्थिक लेनदेन और मानसिक स्थिति को जांच का आधार मान रही थी, वहीं अब परिजनों ने दावा किया है कि मृतक बजरंगी गिरी पिछले कई महीनों से एक स्थानीय तांत्रिक के प्रभाव में था. परिजनों का कहना है कि तांत्रिक की कुछ बातें संयोगवश सही साबित होने के बाद बजरंगी पूरी तरह उसके भरोसे में आ गया था. सबसे बड़ा दावा यह है कि तांत्रिक ने उससे कहा था कि 4 अगस्त तक तुम्हारी मौत हो जाएगी. इसके बाद से वह लगातार भय में था. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है.
एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या का मामला
बीते शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे गांव गोसाई पुरवा स्थित एक मकान में बजरंगी गिरी (28), उसकी पत्नी कोमल (25), तीन वर्षीय बेटी श्रद्धा और 10 माह के बेटे जयदीप के शव मिले थे. पुलिस जांच में सामने आया कि पहले पत्नी और दोनों बच्चों को गोली मारी गई और उसके बाद बजरंगी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटनास्थल से तीन पिस्टल बरामद हुई हैं. पूरे जिले को झकझोर देने वाली इस वारदात के पीछे अब तांत्रिक के प्रभाव की चर्चा तेज हो गई है.
ऐसे गहराया शक
मृतक के छोटे भाई रामगिरी के ससुर श्रवण कुमार, निवासी करनैलगंज, ने बताया कि बजरंगी कई महीनों से एक स्थानीय तांत्रिक के संपर्क में था. तांत्रिक ने पहले उसके परिवार में घट चुकी घटनाओं का जिक्र किया. उसने वर्ष 2023 में परिवार के एक सदस्य द्वारा आत्महत्या और करीब एक वर्ष पहले पिता की मौत का उल्लेख किया. परिजनों का कहना है कि जब तांत्रिक ने ये बातें बताईं तो बजरंगी को लगा कि उसके पास कोई विशेष जानकारी है. यहीं से उसका विश्वास बढ़ने लगा.
तांत्रिक के कहने पर घर का एक हिस्सा गिराया
इसके बाद तांत्रिक ने बजरंगी से कहा कि उसके घर का एक हिस्सा अशुभ स्थान पर बना है और उसे हटाना होगा, नहीं तो बड़ा अनिष्ट होगा. परिजनों के अनुसार, करीब छह महीने पहले बजरंगी ने बुलडोजर से वह हिस्सा तुड़वा दिया. कुछ समय बाद तांत्रिक ने यह भी कहा कि उसकी चारपहिया वाहन में आग लग जाएगी. संयोग से दो महीने पहले वाहन आग की घटना में जल गया. इन घटनाओं के बाद बजरंगी पूरी तरह तांत्रिक की बातों पर भरोसा करने लगा.
तांत्रिक ने दिखाया था मौत का डर
परिजनों का दावा है कि तांत्रिक ने कुछ दिन पहले बजरंगी से कहा था कि 4 अगस्त तक उसकी मृत्यु निश्चित है. इसके बाद उसका व्यवहार बदलने लगा. वह परिजनों में कई लोगों से कहता था कि यदि उसे कुछ हो जाए तो उसके परिवार का ध्यान रखा जाए. वह अपने परिचितों से बकाया रकम लौटाने और हिसाब पूरा करने की भी बातें करता था.
तांत्रिक की बातें सच होने पर प्रभाव में आया
श्रवण कुमार के अनुसार, बजरंगी कई बार उनसे भी इस आशंका का जिक्र कर चुका था. वह कहता था कि तांत्रिक की पहले की बातें सच हुई हैं, इसलिए अब उसे अपनी मौत का डर सता रहा है. हालांकि, परिजन इसे हमेशा समझते थे कि इस तरह का कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह मानसिक रूप से बेहद दबाव में था.
घटना के एक दिन पहले डीजे पर किया था डांस
घटना से ठीक पहले 29 जुलाई को बजरंगी अपने पूरे परिवार के साथ छोटे भाई की नवजात बेटी के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने करनैलगंज गया था. वहां उसने डीजे पर डांस भी किया था. रिश्तेदारों से हंसी-मजाक की और सामान्य दिखाई दिया. घटना के दिन दोपहर तक उसने लोगों के साथ हंसी मजाक के साथ बातचीत की. करीबी लोगों का कहना है कि बातचीत के दौरान वह कई बार अपनी संभावित मौत की आशंका भी जताता था. शुक्रवार दोपहर तक भी उसकी परिजनों से बातचीत हुई थी. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटे बाद पूरा परिवार खत्म हो जाएगा.
बकाया रुपये लेने गया था
बड़े भाई मेवाराम गिरी ने बताया कि घटना वाले दिन बजरंगी कोड़ारी चौराहे पर किसी से बकाया रकम लेने गया था. वहां से लौटने के बाद वह घर पहुंचा और फिर शाम को यह वारदात हुई. जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो भी मिला है, जिसमें बजरंगी कथित रूप से लेनदेन और बकाया रुपये का जिक्र करता दिखाई दे रहा है. हालांकि यह वीडियो पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया है. अपने पास सुरक्षित रखा है. इसी आधार पर पुलिस आर्थिक विवाद की भी जांच कर रही है.
चार भाई, अब एक परिवार खत्म
परिवार के अनुसार, चार भाइयों में बजरंगी बीच का था, वह पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ गांव में रह रहा था. बड़े भाई मुंबई में व्यवसाय करते हैं. घटना की सूचना मिलने पर वह बलरामपुर पहुंचे. परिवार का कहना है कि आर्थिक रूप से कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बजरंगी मानसिक रूप से बदला हुआ लग रहा था.
पुलिस बरामद पिस्टल की जांच कर रही
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बजरंगी ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या की और फिर स्वयं आत्महत्या कर ली. घटनास्थल से तीन पिस्टल बरामद हुई हैं, जिनकी वैधानिकता और उपयोग की जांच की जा रही है. पुलिस आर्थिक लेनदेन, पारिवारिक परिस्थितियों, मानसिक सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है.