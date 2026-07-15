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बलरामपुर में पहाड़ी नाले का पानी गांव में घुसा, जलमग्न हुआ इलाका, 3 फीट पानी से घिरे रास्ते, बच्चे कई दिनों से नहीं पहुंचे स्कूल

बलरामपुर के हरैया सतघरवा विकासखंड के इटैहिया गांव में हिमालय की तलहटी से आने वाले हेंगहा पहाड़ी नाले का पानी घुसने से प्राथमिक विद्यालय और संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं. अधूरी नाला सफाई और बाधित जल निकासी के कारण बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग की है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 15, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:44 PM IST
बलरामपुर में पहाड़ी नाले का पानी गांव में घुसा, जलमग्न हुआ इलाका, 3 फीट पानी से घिरे रास्ते, बच्चे कई दिनों से नहीं पहुंचे स्कूल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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