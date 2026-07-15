/बलरामपुर में पहाड़ी नाले का पानी गांव में घुसा, जलमग्न हुआ इलाका, 3 फीट पानी से घिरे रास्ते, बच्चे कई दिनों से नहीं पहुंचे स्कूल

सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था. उन्होंने सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारियों को तत्काल जल निकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए. इसके बाद जेसीबी से सड़क किनारे मिट्टी डालकर अस्थायी बांध बनाया गया, जिससे फिलहाल पानी का बहाव स्कूल की ओर रुक गया है. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इस अस्थायी व्यवस्था से उनकी परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि अब रास्ते से गुजरने के लिए तीन फीट गहरे पानी से होकर निकलना पड़ रहा है.