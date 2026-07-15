/बलरामपुर में पहाड़ी नाले का पानी गांव में घुसा, जलमग्न हुआ इलाका, 3 फीट पानी से घिरे रास्ते, बच्चे कई दिनों से नहीं पहुंचे स्कूल

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बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बलरामपुर के हरैया सतघरवा विकासखंड के ग्राम इटैहिया (बनघुसरी) में हिमालय की तलहटी से आने वाले पहाड़ी नाले का पानी एक बार फिर गांव में घुस गया. नाले की अधूरी सफाई और जल निकासी व्यवस्था बाधित होने से प्राथमिक विद्यालय इटैहिया का परिसर जलमग्न हो गया, जबकि संपर्क मार्ग पर करीब तीन फीट पानी भरने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित है. हालात ऐसे हैं कि बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं.
सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था. उन्होंने सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारियों को तत्काल जल निकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए. इसके बाद जेसीबी से सड़क किनारे मिट्टी डालकर अस्थायी बांध बनाया गया, जिससे फिलहाल पानी का बहाव स्कूल की ओर रुक गया है. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इस अस्थायी व्यवस्था से उनकी परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि अब रास्ते से गुजरने के लिए तीन फीट गहरे पानी से होकर निकलना पड़ रहा है.
ग्रामीण सुंदर, पताराम, रामसमुझ, भूरे प्रसाद, कासिम खान, मालिक राम, राम बाबू, हकीउल्लाह, अलखराम, शेषाराम, बच्चे और हाशिम खान सहित अन्य लोगों ने बताया कि हेंगहा पहाड़ी नाले की करीब तीन माह पहले केवल आधी-अधूरी सफाई कराई गई थी. नाले में गाद और झाड़ियां होने से पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो गया है. हिमालय की तलहटी में बारिश बढ़ते ही पानी गांव में घुस जाता है.
ग्रामीणों का आरोप है कि नाले की भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण ने भी समस्या को गंभीर बना दिया है. जल निकासी का रास्ता संकरा होने से पानी गांव और संपर्क मार्ग पर फैल जाता है. पिछले एक सप्ताह से बच्चे घरों में कैद हैं और स्कूल नहीं जा सके हैं. तेज बहाव के कारण कई लोग फिसलकर घायल भी हो चुके हैं.
ग्रामीणों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य मार्ग पर ह्यूम पाइप डालकर स्थायी जल निकासी की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने प्रशासन से हेंगहा पहाड़ी नाले की संपूर्ण सफाई, अतिक्रमण हटाने और स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि हर वर्ष बरसात में होने वाली इस समस्या से गांव को स्थायी राहत मिल सके.
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