/बलरामपुर में पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर खूनी विवाद, मारपीट में युवक की मौत; 8 आरोपी गिरफ्तार

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बलरामपुर /पवनकुमार तिवारी: बलरामपुर में महराजगंज तराई थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. एक ही परिवार के लोगों के बीच हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल 31 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आठ नामजद और प्रकाश में आए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल दो लाठियां, एक खड़ी ईंट और ईंट का आधा टुकड़ा बरामद किया गया है.
पुलिस के अनुसार, 12 अगस्त को महराजगंज तराई कस्बा निवासी मोनू सिंह ने थाने में तहरीर दी थी. आरोप लगाया कि पैतृक हिस्से के बंटवारे को लेकर विपक्षी पक्ष के लोगों ने एक राय होकर उसके परिवार पर हमला कर दिया. मारपीट में मोनू सिंह और उसके पिता रवि प्रताप सिंह के हाथ की हड्डियां टूट गईं. उसकी बहन सत्यमा सिंह, मां सुधा सिंह और भाई सोनू सिंह को भी चोटें आईं. गंभीर हालत में सोनू सिंह को जिला चिकित्सालय बलरामपुर ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बहराइच रेफर कर दिया. इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई.
मामले में पुलिस ने पहले बीएनएस की धाराओं 115(2), 191(2), 110 और 117(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था. सोनू की मौत के बाद मुकदमे में धारा 105 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई. विस्तार से जांच और सबूतों को इकट्ठा करने के दौरान तीन अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं.
9 जून को बहुओं के नाम जमीन का बैनामा
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी देवबक्श सिंह के तीन बेटे हैं- राकेश प्रताप सिंह उर्फ ननकू सिंह, शशिभूषण सिंह और शिकायतकर्ता के पिता रवि प्रताप सिंह. पुलिस के मुताबिक, रवि प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ उसी घर में अलग रहते हैं. आरोप है कि पैतृक संपत्ति में से देवबक्श सिंह ने 9 जून 2026 को अपने दो बेटों की पत्नियों गुड्डी सिंह और कल्पना सिंह के नाम तीन-तीन बीघा जमीन का बैनामा कर दिया था. इसी जमीन के हिस्से को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था.
एक साथ हमला करने की बात कबूली
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विवाद के दौरान सभी लोग एक राय होकर मोनू सिंह और उसके माता-पिता, बहन व भाई सोनू सिंह के साथ मारपीट में शामिल थे. मारपीट में सोनू गंभीर रूप से घायल होकर मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया, जबकि मोनू और उसके पिता को भी गंभीर चोटें आईं.
ये आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने देवबक्श सिंह (82), राकेश प्रताप सिंह उर्फ ननकू सिंह (46), शशिभूषण सिंह (51), अक्षय सिंह उर्फ डब्लू सिंह (22), राजसिंह (19), सुरेंद्र नाथ जायसवाल (65), गुड्डी सिंह (44) और कल्पना सिंह (45) को गिरफ्तार किया है.