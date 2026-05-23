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‘हर रात मौत का डर…’ बलरामपुर में तेंदुए का आतंक, पालतू जानवरों को बना रहा शिकार!

Balrampur News: बलरामपुर जिले  में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. तुलसीपुर वन यूनिट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में तेंदुआ पिछले करीब 20 दिनों से एक ईंट भट्ठे के आसपास मंडरा रहा है. इसका एक 12 सेकेंड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेंदुआ खुले स्थान पर बैठा दिखाई दे रहा है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 23, 2026, 05:04 PM IST
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Balrampur leopard terror
Balrampur leopard terror

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी:  उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के गौरा चौराहा क्षेत्र स्थित रतनपुर गांव में पिछले करीब 20 दिनों से एक तेंदुए की मौजूदगी ने ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा रखी है. तुलसीपुर वन यूनिट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव और इसके आसपास के इलाकों में तेंदुए की दस्तक से भारी दहशत का माहौल है. हाल ही में तेंदुए का एक 12 सेकेंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह एक खुले स्थान पर आराम से बैठा दिखाई दे रहा है.

ईंट भट्ठे पर एक घंटे तक जमा रहा तेंदुआ
बताया गया कि शुक्रवार शाम करीब पांच बजे रतनपुर स्थित मन्नू चौधरी के ईंट भट्ठे पर तेंदुआ खुलेआम बैठा देखा गया. वह लगभग एक घंटे तक वहीं मौजूद रहा और आसपास जुटी भीड़ को देखता रहा. तेंदुए के दिखाई देने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. भीड़ बढ़ने और अंधेरा होने पर तेंदुआ धीरे-धीरे भट्ठे के पास बनी गहरी होल और घनी झाड़ियों में जाकर छिप गया. ग्रामीणों का कहना है कि भट्ठे के चारों ओर फैली झाड़ियां तेंदुए के लिए सुरक्षित ठिकाना बनी हुई हैं.

पांच गांवों में हाई अलर्ट, पालतू जानवरों को बनाया शिकार
ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुआ अब तक अलगू पाल की भेड़, बकरी, कुत्ता और सियार को अपना शिकार बना चुका है. लगातार हो रही इन घटनाओं से रतनपुर, विजयनगर झौव्वा, जोगीडीह, ठाकुरडीह और चिवटिहवा समेत आसपास के पांच गांवों में भय का माहौल बना हुआ है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिस स्थान पर तेंदुआ अक्सर दिखाई देता है, वहां से कुछ ही दूरी पर आबादी है. ऐसे में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है.

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वन दरोगा ने क्या बताया?
वन दरोगा मनमोहन पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है. टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं और जल्द ही पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी. 

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