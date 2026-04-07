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बलरामपुर में नर्स ने 30 रुपये में बेचा ईमान! रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जांच के बाद एक महीने का वेतन रुका

Balrampur Trending News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रिश्वत लेने का अनोखा मामला सामने आया है. यहां पचपेड़वा सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स को 30 रुपये की रिश्वत लेना भारी पड़ गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 07, 2026, 08:46 PM IST
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नर्स का रिश्वत लेते वीडियो वायरल
नर्स का रिश्वत लेते वीडियो वायरल

पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: पचपेड़वा (बलरामपुर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पचपेड़वा में एक स्टाफ नर्स को 30 की रिश्वत लेना महंगा पड़ गया. मामूली रकम के इस मामले ने न केवल स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सरकारी अस्पतालों में ‘मुफ्त इलाज’ की हकीकत भी उजागर कर दी है. 

क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, 6 अप्रैल को बिल्ली के काटने से घायल एक गरीब मरीज एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाने CHC पचपेड़वा पहुंचा था. मरीज पहले ही बाहर से सिरिंज खरीदकर लाया था, लेकिन आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स दीपक कुमार सन्नी ने इंजेक्शन लगाने के एवज में 30 की मांग की. इस दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो करीब 1 मिनट 48 सेकंड का बताया जा रहा है. 

नर्स का रिश्वत लेते वीडियो वायरल
वीडियो में कथित तौर पर नर्स पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं छुट्टा पैसा नहीं होने पर नर्स ने बाकायदा मरीज के 200 रुपये के नोट से 30 रुपये काटकर बाकी पैसे वापस भी किये. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई. 

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रिश्वत के मामले में एक महीने का वेतन रोका गया
मामले को गंभीरता से लेते हुए CHC अधीक्षक डॉ. अनिल पटेल ने 7 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए संबंधित नर्स का अप्रैल माह का वेतन (मानदेय) रोकने का आदेश जारी कर दिया. जारी पत्र में इस कृत्य को अवैध और अनुचित बताया गया है. 

हालांकि, इस कार्रवाई के बाद अब लोगों के बीच चर्चा है कि क्या 30 रुपये की रिश्वत लेने पर सिर्फ एक महीने का वेतन रोकना पर्याप्त सजा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मरीजों से अवैध वसूली करने की हिम्मत न कर सके. 

यह मामला एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है. 

ये भी पढ़ें: वाराणसी में स्वैग पड़ा भारी, बुलेट पर नंबर की जगह लिखवाया "UGC का बाप" पुलिस ने खोजा 'बेटा'

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