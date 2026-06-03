78 साल बाद भी विकास से कोसों दूर, बलरामपुर के इन गांवों में 4 महीने का 'वनवास', चारपाई पर ढोए जाते हैं मरीज

Balrampur News/पवन कुमार तिवारी: देश आज डिजिटल इंडिया, स्मार्ट विलेज और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के नेपाल सीमा से सटे कुछ गांव आज भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं. आजादी के 78 साल बाद भी यहां के लोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

ज़ी मीडिया की टीम जब इन गांवों की हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो रास्ते की दुश्वारियां खुद बयां हो गईं. वाहन छोड़कर करीब ढाई से तीन किलोमीटर तक झाड़ियों और ऊंची घास से घिरे कच्चे रास्तों पर पैदल चलना पड़ा. कई जगह नालों को पार करना पड़ा. दुर्गम रास्तों के कारण रिपोर्टिंग के दौरान चोट भी लगी, लेकिन गांव तक पहुंचने के बाद जो तस्वीर सामने आई, वह विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

70 किलोमीटर दूर, लेकिन विकास से सदियों पीछे

जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर विकासखंड पचपेड़वा के थारू जनजाति बहुल गांव रजडेरवा, चैन बनकटवा, सकरा-सकरी, मुतेहरा, सोनगढ़ा और अकलघरवा आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. इन गांवों तक पहुंचने के लिए लोगों को भांभर, घंघरावुल, डरवा, पथरहवा और मूसी जैसे नालों को पार करना पड़ता है.

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ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक गांव के आसपास कम से कम दो नाले हैं और गांवों के बीच 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करना किसी चुनौती से कम नहीं है. सड़कें न होने के कारण यहां वाहन नहीं पहुंच पाते और लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ता है.

बरसात में चार महीने का ‘वनवास’

गर्मी में किसी तरह लोग नालों को पार कर लेते हैं, लेकिन बारिश शुरू होते ही हालात पूरी तरह बदल जाते हैं. नालों में उफान आने के बाद इन गांवों का संपर्क बाहरी दुनिया से लगभग चार महीने के लिए कट जाता है. ग्रामीण इस स्थिति को हर साल मिलने वाला "वनवास" बताते हैं.

रजडेरवा गांव की एक महिला बताती हैं कि बाजार जाने के लिए पहले तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर कोई वाहन मिलता है. बरसात के दिनों में घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और बीमार होने पर भगवान भरोसे रहना पड़ता है.

एंबुलेंस नहीं पहुंचती, चारपाई बनती है सहारा

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सबसे चिंताजनक है. सड़क न होने के कारण गांव तक एंबुलेंस कभी नहीं पहुंच पाती. यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए या किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो परिजन मरीज को चारपाई पर लादकर करीब तीन किलोमीटर तक पैदल ले जाते हैं. इसके बाद किसी वाहन तक पहुंचकर अस्पताल का सफर शुरू होता है.

ग्रामीणों का कहना है कि बरसात से पहले ही उन्हें दवाइयों, राशन और अन्य जरूरी सामान का भंडारण करना पड़ता है, क्योंकि बारिश के दौरान गांव पूरी तरह अलग-थलग पड़ जाते हैं.

सांप-बिच्छुओं के बीच जिंदगी

गांवों तक जाने वाली पगडंडियों के दोनों ओर ऊंची घास और झाड़ियां फैली हुई हैं. राणा, कटरा गोंद और ढढ़ढ़ी जैसी घासों के बीच सांप, बिच्छू और अन्य जंगली जीव-जंतु अक्सर दिखाई देते हैं. ऐसे में हर सफर खतरे से भरा रहता है.

चुनाव में वादे, बाद में भूल जाते हैं नेता

ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि और नेता गांव पहुंचकर सड़क, पुल और अन्य सुविधाओं के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनकी समस्याएं भुला दी जाती हैं. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अकलघरवा गांव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोद लिए गए गांवों में शामिल बताया जाता है. इसके बावजूद गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में है.

विकास की राह देख रहे ग्रामीण

ग्रामीणों ने ज़ी मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार से एक बार फिर सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है. गांव के लोगों की आंखों में आज भी एक ही सवाल है, क्या आजादी के 78 साल बाद भी उनके हिस्से का विकास बाकी है? बलरामपुर के ये गांव आज भी ऐसी सड़क का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें हर साल मिलने वाले चार महीने के अंधेरे और अलगाव से निकालकर विकास की रोशनी तक पहुंचा सके.