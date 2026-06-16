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खादिम या मालिक? दरगाह की 36 बीघा जमीन पर घमासान, ट्रस्ट की संपत्ति निजी हाथों में जाने का आरोप

बलरामपुर के शिवनगर स्थित दरगाह पीर हनीफ की 36 बीघा भूमि को लेकर विवाद गहरा गया है. शिकायतकर्ताओं ने जमीन को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित करने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 16, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:47 AM IST
खादिम या मालिक? दरगाह की 36 बीघा जमीन पर घमासान, ट्रस्ट की संपत्ति निजी हाथों में जाने का आरोप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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