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बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बलरामपुर जिले के शिवनगर स्थित दरगाह पीर हनीफ की करीब 36 बीघा भूमि को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. दरगाह से जुड़े कई लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि धार्मिक ट्रस्ट की भूमि को नियमों के विपरीत दानपत्र के माध्यम से निजी स्वामित्व में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया है. शिकायतकर्ताओं ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
सोमवार को प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में गाजुद्दीन खां, मोहम्मद कुतुबुद्दीन, मुजीब अशरफ, मोहम्मद सऊद और मोहम्मद खुर्शीद अहमद ने दावा किया कि ग्राम पंचायत शिवनगर में स्थित गाटा संख्या 812, 827 और 828 की भूमि वर्षों से दरगाह पीर हनीफ की संपत्ति के रूप में दर्ज रही है. आरोप है कि दरगाह के सर्वराकार (देखरेखकर्ता) रहे मोहम्मद शाहनेवाज शाह ने कथित रूप से राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराकर भूमि में हिस्सेदारी हासिल कर ली.
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि किसी धार्मिक स्थल के सर्वराकार का अधिकार केवल संपत्ति की देखरेख तक सीमित होता है. वह भूमि का मालिक नहीं माना जाता और न ही उसे संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार होता है. इसके बावजूद कथित रूप से अभिलेखों में बदलाव कर जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार स्थापित करने की कोशिश की गई.
ज्ञापन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को मोहम्मद शाहनेवाज शाह द्वारा अपने नाबालिग पुत्र मोहम्मद फैज के नाम दानपत्र निष्पादित किया गया, जिसे 2 अप्रैल को उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत भी करा लिया गया. इसके बाद 20 मई को भूमि के नामांतरण का आदेश पारित होने की बात सामने आई. शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह पूरी प्रक्रिया संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और इसमें दस्तावेजों में हेरफेर किए जाने की आशंका है.
मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि दानपत्र, नामांतरण आदेश और संबंधित राजस्व अभिलेखों की गहन जांच कराई जाए. उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो धार्मिक ट्रस्ट की संपत्ति निजी हाथों में चली जाएगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजस्व कर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी प्रक्रिया पूरी होना संभव नहीं है.
शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के हस्तांतरण या स्वामित्व परिवर्तन की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. साथ ही दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए.
उधर, प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है. उपजिलाधिकारी हेमंत गुप्ता ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. दरगाह की जमीन से जुड़ा यह मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में पहुंच गया है. शिकायतकर्ताओं को उम्मीद है कि जांच के बाद वास्तविक स्थिति सामने आएगी.