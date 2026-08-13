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चोरी के शक में खंभे से बांधा, बेरहमी से पीटा... बलरामपुर में युवक की मौत से मचा हड़कंप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर में चोरी के प्रयास के शक में रामसनेही को खंभे से बांधकर पीट-पीटकर मार डालने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अकबर अली को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही एक 14 वर्षीय नाबालिग को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा बरामद कर लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 13, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:56 PM IST
चोरी के शक में खंभे से बांधा, बेरहमी से पीटा... बलरामपुर में युवक की मौत से मचा हड़कंप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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