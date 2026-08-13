/चोरी के शक में खंभे से बांधा, बेरहमी से पीटा... बलरामपुर में युवक की मौत से मचा हड़कंप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) विकास कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी (CO) तुलसीपुर अभय प्रताप मल्ल के पर्यवेक्षण में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था. गुरुवार को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर गैसड़ी पुलिस ने बरूनी नाला क्षेत्र से मुख्य आरोपी अकबर अली (पुत्र यूनुस, निवासी ठकुरापुर) और 14 वर्षीय नाबालिग को धर दबोचा. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल डंडा बरामद किया गया.