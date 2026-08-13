/चोरी के शक में खंभे से बांधा, बेरहमी से पीटा... बलरामपुर में युवक की मौत से मचा हड़कंप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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बलरामपुर/पवन कुमार पांडेय: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में चोरी के प्रयास के शक में एक युवक की खंभे से बांधकर निर्मम पिटाई और हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही वारदात में शामिल एक 14 वर्षीय नाबालिग को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया गया है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना गैसड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ठकुरापुर गांव की बताई जा रही है. विशुनपुर कला निवासी फूलकुमार ने 12 अगस्त को गैसड़ी थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 अगस्त को उनका भाई रामसनेही गैसड़ी बाजार जा रहा था. रास्ते में ठकुरापुर के पास गुड्डे और उसके सहयोगियों ने रामसनेही को पकड़ लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी. गंभीर रूप से घायल रामसनेही को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) विकास कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी (CO) तुलसीपुर अभय प्रताप मल्ल के पर्यवेक्षण में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था. गुरुवार को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर गैसड़ी पुलिस ने बरूनी नाला क्षेत्र से मुख्य आरोपी अकबर अली (पुत्र यूनुस, निवासी ठकुरापुर) और 14 वर्षीय नाबालिग को धर दबोचा. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल डंडा बरामद किया गया.
कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी अकबर अली को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है.
पूछताछ में बड़ा खुलासा
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि रामसनेही उसकी ढाबली में चोरी करने का प्रयास कर रहा था. रंगे हाथ देखने पर उसने गुस्से में आकर रामसनेही को पकड़ लिया और खंभे से बांधकर डंडों से इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी जान चली गई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में नामजद एक अन्य आरोपी 'मग्धे नाऊ' की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जल्द ही उस पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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