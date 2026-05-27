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गुजरात से दबोचा गया 10 हजार का इनामी गैंगस्टर, बलरामपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

Balrampur News: बलरामपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी था.

 

|Last Updated: May 27, 2026, 08:05 PM IST
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Balrampur police
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बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश की बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गैंगस्टर एक्ट के तहत लंबे समय से फरार चल रहे और 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी मुकेश मौर्या को पुलिस ने गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ न्यायालय से गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी था, जिसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी.

थाना कोतवाली जरवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश मौर्या निवासी गंगापुर थाना हर्रैया को पकड़ा. पुलिस के मुताबिक आरोपी थाना तुलसीपुर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित था. उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था.

पुलिस टीम ने आरोपी को राजकोट, गुजरात से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर बलरामपुर लाया. बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया. कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर जितेन्द्र कुमार की निगरानी में हुई. टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी योगेश प्रताप सिंह ने किया.

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पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गैंग लीडर अनूप कुमार शुक्ला और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर वन क्षेत्र में प्रतिबंधित खैर की लकड़ी की अवैध कटान कराता था. इस मामले में सितंबर 2025 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. गैंग के कई सदस्य पहले ही गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि मुकेश मौर्या लगातार फरार था. 

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