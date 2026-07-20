बलरामपुर में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, किसानों के चेहरे खिले; जनजीवन भी हुआ प्रभावित

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बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बलरामपुर जनपद में रविवार देर रात शुरू हुई झमाझम बारिश सोमवार सुबह तक जारी रही. लगातार हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली. सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहने और रुक-रुककर तेज बारिश होने से पूरे जिले में मौसम सुहावना बना रहा. हालांकि बारिश ने आम जनजीवन की रफ्तार भी धीमी कर दी.
सुबह दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राएं और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को बारिश के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनने से आवागमन प्रभावित रहा. लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए.
बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिला है. जिले में इस समय धान की रोपाई का सीजन चल रहा है और खेतों में पानी की जरूरत बनी हुई थी. समय पर हुई बारिश से किसानों को राहत मिली है. अब बड़ी संख्या में किसानों को सिंचाई के लिए डीजल चालित पंपसेट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जिससे उनकी लागत भी कम होगी.
धान के अलावा गन्ना और अन्य खरीफ फसलों के लिए भी यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है. खेतों में पर्याप्त नमी बनने से फसलों की बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद है. ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बारिश के बाद खेतों की ओर रुख करते नजर आए और उनके चेहरों पर संतोष साफ दिखाई दिया.
मौसम में आए बदलाव से जिले का तापमान भी नीचे आया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली. बीते कई दिनों से पड़ रही तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे, लेकिन बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया. मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है.
बारिश ने एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन पर इसका असर भी साफ दिखाई दिया. किसानों के लिए यह बारिश किसी सौगात से कम नहीं है, जबकि शहरों में जलभराव और धीमी यातायात व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है.