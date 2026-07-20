बलरामपुर में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, किसानों के चेहरे खिले; जनजीवन भी हुआ प्रभावित

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बलरामपुर जनपद में रविवार देर रात शुरू हुई झमाझम बारिश सोमवार सुबह तक जारी रही. लगातार हुई वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली. सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहने और रुक-रुककर तेज बारिश होने से पूरे जिले में मौसम सुहावना बना रहा. हालांकि बारिश ने आम जनजीवन की रफ्तार भी धीमी कर दी.