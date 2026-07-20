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बलरामपुर में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, किसानों के चेहरे खिले; जनजीवन भी हुआ प्रभावित

balrampur news: बलरामपुर में रविवार देर रात शुरू हुई बारिश सोमवार सुबह तक जारी रही. इससे भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ. वहीं धान की रोपाई कर रहे किसानों के लिए यह बारिश बेहद लाभदायक साबित हुई और सिंचाई की लागत भी कम होने की उम्मीद है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:25 AM IST
बलरामपुर में झमाझम बारिश से गर्मी से राहत, किसानों के चेहरे खिले; जनजीवन भी हुआ प्रभावित
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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