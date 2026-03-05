Advertisement
बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से पिता-पुत्र की मौत, बाइक के उड़े परखच्चे

Balrampur Road Accident: बलरामपुर जिले में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने  बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 05, 2026, 03:05 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Balrampur Road Accident/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई. देहात कोतवाली क्षेत्र के ओड़ाझार गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोगों के अनुसार हादसे के बाद सड़क पर काफी दूर तक खून के छींटे दिखाई दे रहे थे. मृतक सोनू मिश्रा अपने पिता के साथ अपने ननिहाल होली का त्यौहार मनाने गए थे. वापस आते समय ये हादसा हुआ.

मृतकों के बारे में
मृतकों की पहचान नगर कोतवाली क्षेत्र के खलवा मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय सोनू मिश्रा और उनके 50 वर्षीय पिता विमल मिश्रा के रूप में हुई है. विमल मिश्रा तुकाराम के पुत्र बताए जा रहे हैं. घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई.

परिजनों के मुताबिक 
पिता-पुत्र बुधवार को होली के अवसर पर बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के तेंदुआ कबीर गांव में अपने रिश्तेदार पिंटू पाठक के घर गए थे. गुरुवार सुबह करीब 10 बजे वे वहां से मोटरसाइकिल से बलरामपुर वापस लौट रहे थे. जब वे देहात कोतवाली क्षेत्र के ओड़ाझार गांव के सामने पहुंचे, तभी बलरामपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि दोनों के शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मोटरसाइकिल के भी परखच्चे उड़ गए.

डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया
घटना की सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलरामपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

चौकी प्रभारी ने क्या बताया?
चौकी प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अज्ञात ट्रक व उसके चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि दुर्घटना के बारे में अधिक जानकारी मिल सके.  वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

 

