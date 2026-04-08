Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3170169
Zee UP-UttarakhandBahraich

8 दिन में ही उखड़ गई सड़क! बलरामपुर में विकास की परतें भी निकलीं, वीडियो ने खोली हकीकत

Balrampur News: बलरामपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सड़क निर्माण की हकीकत को बेनकाब कर दिया है. महज 21 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जो दिख रहा है, वो किसी भी आम नागरिक को हैरान कर सकता है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

road uprooted in just 8 days
road uprooted in just 8 days

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे 21 सेकंड के वीडियो में एक नव-निर्मित सड़क की पोल खुलती नजर आ रही है. वीडियो में एक युवक सड़क पर खड़े होकर अपने पैरों से ही सड़क को उखाड़ता दिख रहा है, जहां हल्के दबाव से ही बजरी और गिट्टियां बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं.

कहां की है ये मामला?
बताया जा रहा है कि यह मामला तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड हरैया सतघरवा अंतर्गत लालपुर-करमैती मार्ग का है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह सड़क महज एक सप्ताह पहले ही बनाई गई थी, लेकिन इतनी कम अवधि में ही इसकी हालत खराब हो जाना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क की ऊपरी परत बेहद कमजोर है और पैरों से रगड़ते ही उखड़ रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क का यह हाल एक हफ्ते में हो गया है, तो आने वाले समय में यह पूरी तरह से जर्जर हो सकती है, जिससे आवागमन में भारी दिक्कतें होंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई है और घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वहीं इस मामले पर प्रांतीय निर्माण खंड के जेई भगत का कहना है कि वायरल वीडियो हमने भी देखा है जहां यह दिक्कत हुई है उसे सही कराया जाएगा जब निर्माण हो रहा था उसे समय मैं ठेकेदार को बोला था काम मटेरियल पढ़ने के चलते ऐसा हुआ होगा. बड़े वाहनों के जाने से ऐसा हुआ है. लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. 

और पढे़ं: 

बलरामपुर में नर्स ने 30 रुपये में बेचा ईमान! रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जांच के बाद एक महीने का वेतन रुका

12वीं पास भाव्या बनीं एक दिन की डीएम, जी मैडम- जी मैडम... कहते आगे पीछे घूमे प्रशासनिक अधिकारी 

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

balrampur news

Trending news

Chandauli News
सिलेंडर की टेंशन खत्म! यूपी का ये गांव बना ऊर्जा की मिसाल, पाइपलाइन से पहुंच रही गैस
up breaking news
UP Breaking News Live: लखनऊ में 'कृषि विज्ञान कांग्रेस' का शंखनाद, फसलों के नुकसान पर सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
OP Rajbhar
'चार लोग कंधा लगाकर पहुंचा देंगे'... ओम प्रकाश राजभर के बयान ने मचाई सियासी हलचल
Abhyudaya Yojana
अमरोहा के छोटे से गांव की बेटी ने किया कमाल! सृष्टि ने PCS 2024 में रचा इतिहास
Delhi Dehradun Expressway
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन की डेट तय, ग्राम प्रधानों ने की ये बड़ी मांग
Azamgarh news
आजमगढ़ में सियासी भूचाल! होर्डिंग में अखिलेश यादव की तुलना रहमान डकैत से की
Lucknow latest news
लखनऊ पकड़ेगा रफ्तार : ग्रीन कॉरिडोर सुलतानपुर रोड से जुड़ेगा, 33 करोड़ होंगे खर्च
balrampur latest News
नर्स का 30 रुपये रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जांच के बाद एक महीने का वेतन रुका
UPESSC
UPESSC से जुड़ी बड़ी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पुनर्परीक्षा की तारीख घोषित
Metro University
नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज! 26.1 एकड़ में बनेगा 'मेट्रो विश्वविद्यालय'