8 दिन में ही उखड़ गई सड़क! बलरामपुर में विकास की परतें भी निकलीं, वीडियो ने खोली हकीकत

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे 21 सेकंड के वीडियो में एक नव-निर्मित सड़क की पोल खुलती नजर आ रही है. वीडियो में एक युवक सड़क पर खड़े होकर अपने पैरों से ही सड़क को उखाड़ता दिख रहा है, जहां हल्के दबाव से ही बजरी और गिट्टियां बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं.

कहां की है ये मामला?

बताया जा रहा है कि यह मामला तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड हरैया सतघरवा अंतर्गत लालपुर-करमैती मार्ग का है. स्थानीय लोगों के अनुसार यह सड़क महज एक सप्ताह पहले ही बनाई गई थी, लेकिन इतनी कम अवधि में ही इसकी हालत खराब हो जाना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क की ऊपरी परत बेहद कमजोर है और पैरों से रगड़ते ही उखड़ रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क का यह हाल एक हफ्ते में हो गया है, तो आने वाले समय में यह पूरी तरह से जर्जर हो सकती है, जिससे आवागमन में भारी दिक्कतें होंगी.

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स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई है और घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वहीं इस मामले पर प्रांतीय निर्माण खंड के जेई भगत का कहना है कि वायरल वीडियो हमने भी देखा है जहां यह दिक्कत हुई है उसे सही कराया जाएगा जब निर्माण हो रहा था उसे समय मैं ठेकेदार को बोला था काम मटेरियल पढ़ने के चलते ऐसा हुआ होगा. बड़े वाहनों के जाने से ऐसा हुआ है. लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

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