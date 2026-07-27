/बलरामपुर में बेटे ने खेला खूनी खेल! बहन को गाली देने से रोका तो पिता को पीट पीटकर उतारा मौत के घाट

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पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में बहन के साथ गाली-गलौज का विरोध करने पर एक युवक ने अपने ही पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के करीब 48 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि गुस्से में उसने पिता पर तब तक वार किए, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई.
बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट
पुलिस के अनुसार, जरवा रोड स्थित लाल चौराहा पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले राजू ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 25 जुलाई की रात उसका छोटा भाई पिंटू उर्फ करिया (21) अपनी बहन के साथ गाली-गलौज कर रहा था. इस दौरान पिता कल्लू (50) ने उसे समझाने और रोकने का प्रयास किया. आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर पिंटू ने पास में पड़ी अधजली लकड़ी के डंडे से पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंची मां पर भी उसने हमला किया.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया
गंभीर रूप से घायल कल्लू को परिजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले में राजू की तहरीर पर थाना तुलसीपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 85, 103(1) और 115(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर अभय प्रताप मल्ल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुधीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की.
पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार
सोमवार को पुलिस ने लाल चौराहा क्षेत्र से आरोपी पिंटू उर्फ करिया को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अधजली लकड़ी भी बरामद कर ली गई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि विवाद के दौरान उसने गुस्से में लकड़ी से पिता पर कई वार किए, जब मां उन्हें बचाने आईं तो उनके साथ भी मारपीट की. उसने स्वीकार किया कि वह पिता को तब तक मारता रहा, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई. घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया था.