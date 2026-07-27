/बलरामपुर में बेटे ने खेला खूनी खेल! बहन को गाली देने से रोका तो पिता को पीट पीटकर उतारा मौत के घाट

पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार

सोमवार को पुलिस ने लाल चौराहा क्षेत्र से आरोपी पिंटू उर्फ करिया को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अधजली लकड़ी भी बरामद कर ली गई. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि विवाद के दौरान उसने गुस्से में लकड़ी से पिता पर कई वार किए, जब मां उन्हें बचाने आईं तो उनके साथ भी मारपीट की. उसने स्वीकार किया कि वह पिता को तब तक मारता रहा, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई. घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया था.