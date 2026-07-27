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बलरामपुर में बेटे ने खेला खूनी खेल! बहन को गाली देने से रोका तो पिता को पीट पीटकर उतारा मौत के घाट

Balrampur News: बलरामपुर में भाई बहन को गाली दे रहा था. पिता ने बेटे को रोका तो आग बबूला हो गया. पिता की पीट पीटकर हत्या कर दी.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 27, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:51 PM IST
बलरामपुर में बेटे ने खेला खूनी खेल! बहन को गाली देने से रोका तो पिता को पीट पीटकर उतारा मौत के घाट
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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