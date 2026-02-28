बलरामपुर की चीनी मिल में 23 साल की सेवा के बाद कर्मचारी बर्खास्त, परिवार पर टूटा संकट

Balrampur News: बलरामपुर जनपद की एक चीनी मिल में 23 वर्षों तक मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत स्थायी कर्मचारी को अचानक नौकरी से बाहर किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि उसने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा दी.
बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बलरामपुर जनपद में एक चीनी मिल कर्मचारियों का दर्द इस कदर झलक है कि वह डर-डर की ठोकर खा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगा रहा है. पीड़ित कर्मचारी युवक का कहना है कि 23 साल तक पूरी ईमानदारी से काम किया, कभी छुट्टी तक नहीं ली, लेकिन आज अचानक मुझे ही बाहर कर दिया गया. अब अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं? यह शब्द उस पीड़ित कर्मचारी के हैं, जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बलरामपुर चीनी मिल को समर्पित कर दिया.
बलरामपुर चीनी मिल ने 23 साल की नौकरी छिनी
मशीन ऑपरेटर के पद पर करीब 23 वर्षों से स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत इस व्यक्ति की कहानी अब दर्द और बेबसी में बदल चुकी है. 2 फरवरी 2026 को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. उसने तत्काल मिल प्रबंधन को सूचना दी और अनुमति लेकर इलाज के लिए छुट्टी पर चला गया. करीब 15 दिन तक दवा-इलाज कराने के बाद जब उसकी हालत में सुधार हुआ, तो वह उम्मीद के साथ फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा.
लेकिन मिल पहुंचते ही हालात पूरी तरह बदल चुके थे. कर्मचारी का आरोप है कि प्रबंधक डी.के. सिंह ने उसे एक शपथ पत्र थमाया और उस पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया. जब उसने बिना पढ़े हस्ताक्षर करने से मना किया, तो उसे नौकरी से निकालने और मिल परिसर में प्रवेश तक न देने की धमकी दी गई. यह सब इतना अचानक और अपमानजनक था कि वह मानसिक रूप से टूट गया और वहीं बेहोश हो गया. बाद में उसे एम्बुलेंस से मिल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया गया.
पीड़ित का कहना है कि यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं, बल्कि मिल के कई अन्य श्रमिकों के साथ भी हो रहा है. आरोप है कि प्रबंधन बिना किसी नोटिस के कर्मचारियों को बाहर कर रहा है, जो श्रम कानूनों और स्थायी आदेशों के खिलाफ है. उसने यह भी आरोप लगाया कि मिल में श्रमिक संगठनों को खत्म कर दिया गया है, जिससे मजदूर अपनी आवाज उठाने में असहाय हो गए हैं.
घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य
सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने परिवार की चिंता का है. वह घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य है. छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, दवाइयां सब कुछ उसी पर निर्भर है. अब नौकरी छिन जाने के बाद उसके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है. रातों की नींद उड़ गई है. समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा, वह कहता है.
मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार
पीड़ित ने मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. उसने मांग की है कि उसे फिर से नौकरी पर बहाल किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो. बेबस कर्मचारी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो वह एक सप्ताह के भीतर मिल के मुख्य गेट पर आत्मदाह करने को मजबूर होगा. उसकी यह चेतावनी एक टूटी हुई उम्मीद और गहरी पीड़ा को दर्शाती है. अब बड़ा सवाल यह है कि 23 साल तक सेवा देने वाले इस कर्मचारी को क्या न्याय मिलेगा, या उसकी कहानी भी सिस्टम की भीड़ में कहीं खो जाएगी. पूरे प्रकरण में चीनी मिल प्रशासन का पक्ष नहीं मिल पाया है.