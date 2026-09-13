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कागजों में रिकॉर्ड, मौके पर गोदाम खाली! बलरामपुर में 228 टन गेहूं गबन मामले में बी-पैक्स सचिव पर गिरी गाज

Balrampur Wheat Scam: बलरामपुर में सरकारी गेहूं खरीद में करीब 60 लाख रुपए के गबन के मामले में तुलसीपुर पुलिस ने बी-पैक्स के प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. तुलसीपुर क्षेत्र के दो गेहूं क्रय केंद्रों पर रिकॉर्ड में दर्ज गेहूं और मौके पर मौजूद स्टॉक में बड़ा अंतर मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. दोनों केंद्रों पर कुल 228.764 मीट्रिक टन गेहूं गायब मिला, जिसकी कीमत 59 लाख 59 हजार 302 रुपए आंकी गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 13, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:49 AM IST
कागजों में रिकॉर्ड, मौके पर गोदाम खाली! बलरामपुर में 228 टन गेहूं गबन मामले में बी-पैक्स सचिव पर गिरी गाज
Image Credit: Balrampur Wheat Scam

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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60 लाख के गबन में बी-पैक्स प्रभारी सचिव गिरफ्तार, 228 टन गेहूं गोदामों से गायब
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