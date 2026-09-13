/कागजों में रिकॉर्ड, मौके पर गोदाम खाली! बलरामपुर में 228 टन गेहूं गबन मामले में बी-पैक्स सचिव पर गिरी गाज

ऐसे खुला 60 लाख के गबन का खेल

मामले का खुलासा तब हुआ जब पीसीएफ (PCF) के जिला प्रबंधक अश्वनी शुक्ला ने 11 सितंबर को तुलसीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद अधिकारियों की एक संयुक्त जांच टीम ने दोनों केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. नचौरी-नचौरा केंद्र के रिकॉर्ड के मुताबिक, 420.87 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जिसमें से 353.759 मीट्रिक टन एफसीआई (FCI) को भेजा जा चुका था. कागजों के हिसाब से गोदाम में 67.111 मीट्रिक टन गेहूं होना चाहिए था, लेकिन जब जांच टीम पहुंची तो प्रभारी सचिव गायब मिले. खिड़की से देखने पर गोदाम पूरी तरह खाली नजर आया, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया.