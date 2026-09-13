/कागजों में रिकॉर्ड, मौके पर गोदाम खाली! बलरामपुर में 228 टन गेहूं गबन मामले में बी-पैक्स सचिव पर गिरी गाज

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Balrampur Wheat Scam/ पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरकारी गेहूं खरीद में करीब 60 लाख रुपये के बड़े गबन का पर्दाफाश हुआ है. इस मामले में तुलसीपुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बी-पैक्स के प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी कार्रवाई तुलसीपुर क्षेत्र के दो सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर कागजों में दर्ज आंकड़े और मौके पर मौजूद असली स्टॉक के बीच भारी अंतर मिलने के बाद की गई है.
जांच के दौरान दोनों केंद्रों से कुल 228.764 मीट्रिक टन (लगभग 2,287 क्विंटल) गेहूं गायब मिला, जिसकी कुल सरकारी कीमत 59 लाख 59 हजार 302 रुपये आंकी गई है.
ऐसे खुला 60 लाख के गबन का खेल
मामले का खुलासा तब हुआ जब पीसीएफ (PCF) के जिला प्रबंधक अश्वनी शुक्ला ने 11 सितंबर को तुलसीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद अधिकारियों की एक संयुक्त जांच टीम ने दोनों केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. नचौरी-नचौरा केंद्र के रिकॉर्ड के मुताबिक, 420.87 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जिसमें से 353.759 मीट्रिक टन एफसीआई (FCI) को भेजा जा चुका था. कागजों के हिसाब से गोदाम में 67.111 मीट्रिक टन गेहूं होना चाहिए था, लेकिन जब जांच टीम पहुंची तो प्रभारी सचिव गायब मिले. खिड़की से देखने पर गोदाम पूरी तरह खाली नजर आया, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया.
कौवापुर केंद्र के रिकॉर्ड में 322.600 मीट्रिक टन खरीद दर्ज थी और 160.947 मीट्रिक टन एफसीआई को भेजा गया था. नियमानुसार गोदाम में 161.653 मीट्रिक टन गेहूं होना चाहिए था, लेकिन भौतिक सत्यापन में गोदाम में एक दाना भी नहीं मिला.
2,605 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगा चूना
सरकारी दर 2,605 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गायब हुए 228.764 मीट्रिक टन गेहूं की कुल कीमत ₹59,59,302 बनती है. इतनी बड़ी मात्रा में अनाज का गायब होना सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है. अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बी-पैक्स के प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह और क्रय केंद्र प्रभारी महेंद्र मणि तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया.
प्रभारी सचिव जेल रवाना, दूसरे आरोपी की तलाश जारी
बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है. पुलिस अब गेहूं खरीद के रजिस्टर, एफसीआई की रसीदों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है. वहीं, मामले में शामिल दूसरे आरोपी की भूमिका की जांच और गायब गेहूं की बरामदगी के प्रयास जारी हैं.
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