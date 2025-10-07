बरेली के मनौना धाम से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 21 लोग घायल, 5 की हालत गम्भीर

Bahraich News: बरेली के मनौना धाम से लौट रही श्रद्धालुओं की बस अनियंत्रित होकर पलट गई. जिसके चलते 21 लोग घायल हुए हैं. जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है.
Bahraich Accident: यूपी के बहराइच जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. जहां बरेली के मनौना धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. बस में सवार कुल 21 लोग घायल हुए हैं,जिनमें से 5 की हालत गंभीर है. जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह हादसा बहराइच-लखीमपुर मार्ग पर थाना मोतीपुर इलाके के पास हुआ.
सुबह तड़के हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक थाना मोतीपुर क्षेत्र में सुबह तड़के 05:30 बजे सुबह श्रद्धालुओं से भरी बस वाहन संख्या UP 17 T 0993 जिसमें लगभग 70 श्रद्धालु सवार थे. यह श्रावस्ती जिले के भिनगा के रहने वाले बताये जा रहे हैं. सभी मनौना धाम बरेली से वापस भिनगा जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में चहल्लुम ढाबा थाना क्षेत्र मोतीपुर के पास सामने नानपारा से खीरी की तरफ जा रही अज्ञात बस को क्रॉस करते वक्त श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गयी.
22 यात्री हुए घायल
जिससे बस में सवार लगभग 22 श्रद्धालु घायल हो गये. सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस बल मौके पर पहुंची तो पाया गया कि श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आयी थीं. जिनको इलाज हेतु तत्काल सीएचसी मिहींपुरवा मोतीपुर में भर्ती कराकर प्राथमिक उपचार कराया गया. बाद प्राथमिक उपचार सभी श्रद्धालुओं को सकुशल उनके निवासी स्थान हेतु रवाना किया जा चुका है. इस घटना से मौके पर अफ़रा तफरी का माहौल छाया रहा.
नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
वहीं, शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां खराब खड़े ट्रक में पीछे से बोलेरो टकरा गई. उसके बाद दूसरे ट्रक ने भी बोलेरो को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में बोलोरो सवार 6 लोग घायल हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. घायलों में तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना तिलहर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित बाईपास चौराहा ओवरब्रिज की है.
