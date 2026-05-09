कागजों में विकास, जमीन पर सन्नाटा… बलरामपुर के पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों से गरमाई राजनीति, CM तक पहुंची शिकायत

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बरगदही ग्राम पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में अनियमितताओं का मामला एक बार फिर मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंच गया है. पिछले करीब दो वर्षों से ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे हैं और अब तक लगभग 20 बार मुख्यमंत्री कार्यालय समेत विभिन्न उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेज चुके हैं. लगातार शिकायतों के बाद अब पूरे मामले की प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है.

बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत बलरामपुर मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर और विकासखंड मुख्यालय तुलसीपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित है. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में ग्राम प्रधान व पूर्व पंचायत सचिव ने विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और कई योजनाओं में केवल कागजों पर काम दिखाकर भुगतान निकाल लिया गया.

अमृत सरोवर योजना पर सबसे बड़े सवाल

ग्रामीणों के अनुसार, सबसे बड़ा मामला अमृत सरोवर योजना से जुड़ा है. आरोप है कि अमृत सरोवर के नाम पर 14 लाख रुपये से अधिक की धनराशि निकाली गई, जबकि मौके पर कोई बड़ा कार्य नहीं कराया गया. ग्रामीणों का कहना है कि तालाब पहले से मौजूद था और केवल ट्रैक्टर से हल्का कार्य कराकर भुगतान निकाल लिया गया. लोगों का कहना है कि अमृत सरोवर योजनाओं में आमतौर पर बैठने की व्यवस्था, पाथवे, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य कराए जाते हैं, लेकिन यहां ऐसी कोई सुविधा दिखाई नहीं देती. लोगों का यह भी कहना है कि इस अमृत सरोवर में सिर्फ बरसात के समय में पानी रहता है और पानी भी नहीं रहता है. जिससे इसका किसी को लाभ ही नहीं है.

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14 मीटर खड़ंजा, लेकिन कागजों में हजारों ईंटें

इसके अलावा खड़ंजा निर्माण में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि केवल लगभग 14 मीटर खड़ंजा लगाया गया, जबकि अभिलेखों में 6500 ईंटों के उपयोग का उल्लेख किया गया है. पहले से जो खड़ंजा बना हुआ था उसे पर ही खड़ंजा निर्माण दिखाकर पैसा निकाल लिया गया है. पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों पर भी वर्तमान प्रधान द्वारा कार्य दिखाकर पैसा निकाला गया है.ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में कई अन्य कार्यों में भी इसी तरह अनियमितता कर सरकारी धन निकाला गया.

सामुदायिक शौचालय बना ताले वाला भवन

सामुदायिक शौचालय को लेकर भी लोगों में नाराजगी है. ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर बने शौचालय में हमेशा ताला लगा रहता है, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और आम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. इसके बावजूद नियमित भुगतान किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है.

जांच टीम पहुंची गांव, रिपोर्ट जिला स्तर पर भेजी गई

लगातार बढ़ती शिकायतों और ग्रामीणों के आक्रोश के बाद दो दिन पहले जनपद स्तर के अधिकारी गांव पहुंचे और विभिन्न विकास कार्यों की जांच की. जांच के दौरान कई बिंदुओं पर अनियमितताओं की पुष्टि होने की चर्चा ग्रामीणों के बीच बनी हुई है.मामले में सुनील कुमार आर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत से संबंधित लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके आधार पर जांच शुरू कराई गई है. टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और रिपोर्ट जिला स्तर पर भेज दी गई है. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.