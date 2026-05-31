बहराइच में सड़क पर बैठे तेंदुए के सामने गिरा बाइक सवार, हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ा युवक, जानें फिर क्या हुआ

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित कतर्नियाघाट वन्यजीव के जंगलों में इन दिनों जंगली जानवरों की आवाजाही ने स्थानीय लोगों और राहगीरों के बीच दहशत पैदा कर दी है. इसी कड़ी में बिछिया-सुजौली मार्ग पर तेंदुए के अचानक सड़क पर आने का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिछिया बाजार के समीप एक युवक अपनी मोटरसाइकिल से बिछिया से सुजौली की ओर जा रहा था. यह रास्ता कतर्नियाघाट के घने जंगलों से होकर गुजरता है. जैसे ही युवक अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ा, अचानक झाड़ियों से निकलकर एक तेंदुआ सीधा सड़क पर आ गया. अचानक सामने आए तेंदुए को देखकर युवक हक्का-बक्का रह गया और घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक सड़क पर गिर गई. अपनी जान खतरे में देख युवक ने चतुराई दिखाई और बाइक को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाते हुए तेजी से बाजार की दिशा में दौड़ लगा दी. युवक के भागने के बाद तेंदुआ किसी शिकारी की तरह मोटरसाइकिल के पास ही बैठ गया.

10 मिनट तक बना रहा दहशत का माहौल

तेंदुआ सड़क के बीचों-बीच करीब 10 मिनट तक मोटरसाइकिल के पास ही बैठा रहा. इस दौरान आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया और सड़क के दोनों ओर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई. तेंदुए की मौजूदगी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल रहा. किसी को भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हुई. इस दौरान राहगीरों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए वहां से दूरी बनाए रखी, जबकि कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में इस खौफनाक दृश्य को कैद कर लिया.

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लोगों के शोर मचाने पर लौटा जंगल

काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, तब जाकर तेंदुए ने सड़क छोड़ी और वापस जंगल की ओर प्रस्थान किया. तेंदुए के जंगल में जाने के बाद ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. इसके बाद बाइक सवार युवक वापस मौके पर पहुंचा और अपनी मोटरसाइकिल उठाकर वहां से रवाना हुआ.

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