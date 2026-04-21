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चुनावी रंजिश या आपसी विवाद? पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के करीबी BJP नेता को मारी गोली, गांव के दबंगों पर हमले का आरोप

Gonda News: भाजपा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी भूपेंद्र सिंह को गांव के दबंगों ने आपसी कहासुनी के बाद गोली मार दी.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:16 AM IST
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Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डेहरास ग्राम पंचायत के गजराज पुरवा में सोमवार देर रात 10 बजे चुनावी रंजिश को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आई है. जहां भाजपा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह को गांव के कुछ लोगों ने आपसी कहासुनी के बाद गोली मार दी. गोली पेट में लगने से भूपेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. परिवार  उन्हें तुरंत परसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया, जहां से हालत गंभीर होने पर गोंडा मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया. भूपेंद्र सिंह भाजपा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं. सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची.  पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं.

कब हुई ये वारदात?
यह घटना देर रात उस समय हुई जब भूपेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे. गोली लगने के बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई. परिवार के सदस्य उन्हें फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसपुर ले गए, जहां से उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. भूपेंद्र सिंह के पेट में गोली के छर्रे लगे हैं, हालत गंभीर देखते हुए उनको लखनऊ रेफर किया गया है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

बृजभूषण शरण सिंह के करीबी
भूपेंद्र सिंह पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी बताए जाते हैं. उनकी पत्नी अनामिका सिंह परसपुर पंचम क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हैं. भूपेंद्र सिंह खुद भी जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि होने के साथ-साथ प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे थे.  पुलिस की मानें तो प्रारंभिक जांच में यह घटना चुनावी रंजिश और आपसी कहासुनी के कारण हो सकती है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. घटना के खुलासे और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. पुलिस ने जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है.

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