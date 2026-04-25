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बाल-बाल बचीं भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल, पुतला दहन के दौरान हादसा! महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कर रहीं थी रैली

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल पुतला दहन के दौरान हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचीं. अनुपमा जायसवाल महिला आरक्षण संशोधन बिल के समर्थन में रैली कर रही थीं.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 25, 2026, 04:14 PM IST
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पुतला दहन के दौरान हादसा
पुतला दहन के दौरान हादसा

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल पुतला दहन के दौरान हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचीं. अनुपमा जायसवाल महिला आरक्षण संशोधन बिल के समर्थन में रैली कर रही थीं.

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