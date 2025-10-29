बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 22 लोग लापता

Bahraich News: बहराइच में बुधवार देर शाम कौड़ियाला नदी में नाव पलटने से 22 लोग लापता हो गए हैं. खरीदारी कर लौट रहे थे सभी लोग, इसी समय हादसा हो गया.
Trending Photos
Bahraich News: यूपी के बहराइच में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. बहराइच में कतर्नियाघाट के ट्रांस गेरुआ क्षेत्र में देर शाम कौड़ियाला नदी में लोगों से भरी एक नाव डूब गई. नाव पलटने से डूबे लगभग दो दर्जन लोगों के लापता होने की आशंका है. घटना से इलाके में हड़कंप मचा है. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला घटना स्थल को रवाना हो गया.
26 लोग नाव में सवार थे
बताया गया कि नाव पर सवार भरथापुर के ग्रामीण खैरटिया बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे. नाव में करीब 26 लोग सवार थे. अचानक नाव बीच नदी में पलट गई. हादसे में नाव में सवार सभी 26 लोग डूब गए. इनमें से चार लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं. जबकि बाकी अभी लापता हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं. आनन फानन में अफसर घटनास्थल को रवाना हो गए हैं.
घने जंगल और नदी के पार बसा गांव
बता दें कि भरथापुर गांव घने जंगल और नदी के पार स्थित होने के चलते यहां के लोग लखीमपुर खीरी जनपद के खैरटिया गांव से रोजमर्रा की खरीदारी और आवागमन के लिए नाव का सहारा लेते हैं. गांव के लोगों का कहना है कि शाम करीब 6 बजे गांव की ओर लौटते समय अचानक नदी में तेज बहाव के कारण नाव अनियंत्रित होकर पलट गई. चीख पुकार मच गई.
यह भी पढ़ें : बहराइच में आदमखोर बाघ का आतंक जारी! खेत में काम कर रहे किसान को बनाया शिकार, दहशत में पूरा गांव
यह भी पढ़ें : बहराइच में जंगली जानवर ने गांव में घुस मचाया आतंक, 6 साल की बच्ची पर हमला, CCTV में कैद हुआ भागता हुआ जानवर