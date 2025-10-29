Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2980641
Zee UP-UttarakhandBahraich

बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 22 लोग लापता

Bahraich News: बहराइच में बुधवार देर शाम कौड़ियाला नदी में नाव पलटने से 22 लोग लापता हो गए हैं. खरीदारी कर लौट रहे थे सभी लोग, इसी समय हादसा हो गया.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 22 लोग लापता

Bahraich News: यूपी के बहराइच में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. बहराइच में कतर्नियाघाट के ट्रांस गेरुआ क्षेत्र में देर शाम कौड़ियाला नदी में लोगों से भरी एक नाव डूब गई. नाव पलटने से डूबे लगभग दो दर्जन लोगों के लापता होने की आशंका है. घटना से इलाके में हड़कंप मचा है. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला घटना स्थल को रवाना हो गया. 

26 लोग नाव में सवार थे 
बताया गया कि नाव पर सवार भरथापुर के ग्रामीण खैरटिया बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे. नाव में करीब 26 लोग सवार थे. अचानक नाव बीच नदी में पलट गई. हादसे में नाव में सवार सभी 26 लोग डूब गए. इनमें से चार लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं. जबकि बाकी अभी लापता हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं. आनन फानन में अफसर घटनास्थल को रवाना हो गए हैं.  

घने जंगल और नदी के पार बसा गांव 
बता दें कि भरथापुर गांव घने जंगल और नदी के पार स्थित होने के चलते यहां के लोग लखीमपुर खीरी जनपद के खैरटिया गांव से रोजमर्रा की खरीदारी और आवागमन के लिए नाव का सहारा लेते हैं. गांव के लोगों का कहना है कि शाम करीब 6 बजे गांव की ओर लौटते समय अचानक नदी में तेज बहाव के कारण नाव अनियंत्रित होकर पलट गई. चीख पुकार मच गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : बहराइच में आदमखोर बाघ का आतंक जारी! खेत में काम कर रहे किसान को बनाया शिकार, दहशत में पूरा गांव

यह भी पढ़ें : बहराइच में जंगली जानवर ने गांव में घुस मचाया आतंक, 6 साल की बच्ची पर हमला, CCTV में कैद हुआ भागता हुआ जानवर

TAGS

Bahraich news

Trending news

Bahraich news
बहराइच में बड़ा हादसा, कौड़ियाला नदी में नाव पलटी, 22 लोग लापता
Lucknow latest news
पूर्वांचल में खुलेगा एक और विश्वविद्यालय, सीएम योगी की बड़ी सौगात
Hardoi latest News
पॉलीथिन में सांप है,जिसने मेरे बेटे को काटा- बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन बोले
prayagraj news
सात समुंदर पार से आए मेहमान, देखने के लिए उमड़ पड़ा पूरा शहर, संगम नगरी की रौनक बढ़ी
Varanasi latest news
दरवाजा तोड़ते ही भागीं दो रशियन गर्ल, काशी के होटल में सेक्स रैकेट पर पुलिस रेड
UP News
लखनऊ में जुटेंगे 30 हजार युवा स्काउट्स, योगी सरकार बना रही 300 एकड़ में मिनी सिटी!
UP News
योगी सरकार का नया प्रयोग.. अब किताब नहीं, प्रयोगशाला में होगी बच्चों की पढ़ाई!
balrampur news
पंचायत चुनाव में हिंसा मामले में बड़ा फैसला, पूर्व सांसद समेत 14 आरोपी दोषमुक्त
kanpur latest news
IIT कानपुर का दिल्ली पर 'मेघ प्रयोग' सफल! जानें एक बार कृत्रिम बारिश कराने का खर्चा
Rampur News
सपा में फिर दिखी एकता की झलक....इरफान सोलंकी ने आजम खान से की मुलाकात