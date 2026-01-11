Advertisement
बहराइच में रहस्यमयी वारदात! तालाब में मिले मां और उसकी दो बेटियों के शव, इलाके में फैली सनसनी

Bahraich News: बहराइच जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर 35 वर्षीय महिला और उसकी दो मासूम बेटियों के शव उतराते हुए मिले. तीन शव एक साथ देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 11, 2026, 12:36 PM IST
बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा :  उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर 35 वर्षीय महिला और उसकी दो मासूम बेटियों के शव उतराते हुए मिले. तीन शव एक साथ देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर भारी भीड़ जुट गई और सूचना मिलते ही पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल यह मामला बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र स्थित एक तालाब में पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 35 वर्षीय आशा, उसकी 7 वर्षीय बेटी मिष्ठी और 2 वर्षीय बेटी नंदनी के रूप में हुई है. तीनों शव पयागपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी बताए जा रहे हैं. प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि तीनों की हत्या कर शव तालाब में फेंके गए हैं. मृतका के पिता ने पयागपुर थाने में तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

जानिए पिता क्या कहते हैं ?
उनका कहना है कि आशा की शादी करीब 12 साल पहले विष्णु नामक युवक से हुई थी. शादी के बाद से ही आशा को ससुराल में लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी. आरोप है कि पति, सास और ससुर उसे आए दिन मारपीट कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे. परिजनों का आरोप है कि आशा के लगातार तीन बेटियां होने से उसका पति नाराज़ रहता था. इसी बात को लेकर वह आशा को अक्सर ताने देता और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था

पति, सास और ससुर के खिलाफ एफआईआर 
पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पति विष्णु, सास और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी. फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आरोपियों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

