सुगर मिल में रहस्यमयी मौत! केमिकल नाले में मिला सुपरवाइजर का शव, मचा हड़कंप

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में उस समय खलबली मच गई जब पारले चीनी मिल में कार्यरत एक सुपरवाइजर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में केमिकल से भरे नाले में मिला. मृतक की पहचान बहराइच शहर के मोहल्ला सूफीपुरा निवासी सुरेंद्र उर्फ विक्रम सिंह के रूप में हुई है. परिवार के अनुसार, सुरेंद्र रात में अपनी ड्यूटी पूरी कर घर वापस नहीं पहुंचे. देर रात तक कोई जानकारी न मिलने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, यह मामला बहराइच शहर के मोहल्ला सूफीपुरा के निवासी के साथ हुआ. वह चीनी मिल में काम करते थे. जब अगली सुबह मिल परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों ने केमिकल नाले में एक शव देखा. इसकी सूचना तुरंत मिल प्रबंधन को दी गई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया. पहचान होने पर यह स्पष्ट हुआ कि शव गायब सुपरवाइजर सुरेंद्र का ही है।कर्मचारियों के बीच इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है, क्योंकि नाले में मिलने वाला शव कई सवाल खड़े कर रहा है. प्रारंभिक रूप से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह दुर्घटना है, आत्महत्या है या फिर किसी और वजह से मौत हुई है.

पुलिस कार्यवाई करते हुए शव भेजा पोस्टमार्टम

यह सुचना मिलते ही थाना फखरपुर पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि नाले में मिले शव पर कोई बाहरी चोट के निशान स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा. पुलिस ने मिल परिसर के कर्मचारियों व अधिकारियों से पूछताछ शुरू की है. साथ ही, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुरेंद्र ड्यूटी के बाद कहां और कैसे गए.

परिवार ने जताया आशंका ?

मृतक के परिवार ने सुरेंद्र की मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है. परिजनों का कहना है कि सुरेंद्र बिना बताए कहीं नहीं जाते थे और नाले में गिरने की संभावना बेहद कम है. उन्होंने आशंका जताई है कि यह एक योजनाबद्ध घटना हो सकती है. घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की नाराजगी मिल प्रबंधन के प्रति भी दिखाई दी। उनका कहना है कि फैक्ट्री परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में लापरवाही रही, जिसके कारण यह हादसा संभव हुआ.

