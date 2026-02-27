Advertisement
बृजभूषण शरण सिंह के आवास के सामने तालाब में मिली लाश से सनसनी! तीन दिन से लापता था युवक; जांच में जुटी पुलिस

 Gonda News: गोंडा में सांसद आवास के सामने स्थित तालाब में एक व्यक्ति का शव उतराता हुआ मिला.तीन दिन से लापता था युवक.पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा मौत का कारण

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 27, 2026, 01:49 PM IST
बृजभूषण शरण सिंह के आवास के सामने तालाब में मिली लाश से सनसनी! तीन दिन से लापता था युवक; जांच में जुटी पुलिस

गोंडा न्यूज/अतुल कुमार यादव : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत विश्नोहरपुर गांव में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आवास के सामने स्थित तालाब में एक व्यक्ति का शव उतराता हुआ मिला. मृतक की पहचान गांव के ही रजवन पुरवा निवासी झगरू (40) पुत्र दरबारी के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

जानें पूरा मामला क्या 
जानकारी के मुताबिक, झगरू बीती 24 तारीख की शाम को गांव में निमंत्रण देने निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा. परिजनों और ग्रामीणों को लगा कि वह कहीं बाहर चला गया होगा, क्योंकि वह नशे का आदी था और अक्सर इधर-उधर घूमता रहता था.हालांकि, वह रात में घर जरूर लौट आता था. शुक्रवार सुबह गांव के लोगों ने तालाब में एक शव उतराता देखा, जिसकी पहचान बाद में झगरू के रूप में हुई.

सूचना के कार्यवाई हुई 
बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की सूचना पर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाया. पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके पर क्षेत्राधिकारी यूपी सिंह और थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से पूछताछ की. पुलिस के अनुसार शव लगभग तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है. प्राथमिक जांच में किसी स्पष्ट चोट के निशान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.  फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. 

परिजनों ने बताया कि झगरू अविवाहित था और मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था. वह अपना खाना खुद बनाता था. नशे की लत के कारण पिता-पुत्र के बीच अक्सर अनबन रहती थी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और गांव में भी शोक का माहौल है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.  फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच जारी है. 

