Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3064385
Zee UP-UttarakhandBahraich

'आज नंदिनी नगरिया निहार सखिया...' गोंडा में बदले अंदाज में दिखे बृजभूषण शरण सिंह, राष्ट्रकथा मंच पर अवधी भजन गाकर बांधा समां

Gonda News: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों राजनीति की तीखी बयानबाजी से दूर अध्यात्म और भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. राष्ट्रकथा महोत्सव के मंच पर जब वह पहुंचे, तो लोगों को नेता नहीं बल्कि एक भावुक अवधी गायक देखने को मिला.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 05, 2026, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brijbhushan Sharan Singh
Brijbhushan Sharan Singh

Gonda News/अतुल कुमार यादव: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों राजनीति और सियासी बयानों से दूर अध्यात्म और भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. गोंडा में आयोजित राष्ट्रकथा महोत्सव के मंच पर वह नेता नहीं, बल्कि एक अवधी गायक के रूप में दिखाई दिए. उनके इस अनोखे अंदाज ने वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया.

पूरा पंडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा
राष्ट्रकथा कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए कलाकार मंच पर प्रसिद्ध अवधी लोकगीत आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुलहा में बड़का कमाल सखिया प्रस्तुत कर रहे थे. इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह ने माइक उठाया और गीत में शामिल हो गए. उन्होंने गीत की पंक्तियों में बदलाव करते हुए “आज नंदिनी नगरिया निहार सखिया…” गाया, जिस पर पूरा पंडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा.

गायकों के आवाहन पर मंच के सामने मौजूद करीब 20 हजार से अधिक लोगों ने भी बृजभूषण शरण सिंह के साथ मिलकर गीत गाया. भक्ति, लोकसंस्कृति और जनसहभागिता का यह दृश्य देर तक चर्चा का विषय बना रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

भोजन में भी दिखा देसी अंदाज
राष्ट्रकथा महोत्सव में भोजन को लेकर भी एक अलग पहल देखने को मिली. यहां पनीर जैसे व्यंजनों की जगह श्रद्धालुओं को बथुआ का सगपहिता परोसा गया. इसी को लेकर मंच से बृजभूषण शरण सिंह ने मजाकिया अंदाज में एक और अवधी गीत गाया आज बथुआ कय देख लो कमाल सखिया.

बथुआ अब राष्ट्रीय ब्रांड हो गया है
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सगपहिता बना है, सभी लोग खाकर ही जाएं. बथुआ अब राष्ट्रीय ब्रांड हो गया है. बथुआ को लेकर पूर्व सांसद ने चुटकी भी ली. उन्होंने कहा कि बथुआ अब राष्ट्रीय ब्रांड हो गया है, इसे राष्ट्रीय फूड घोषित कर देना चाहिए. मेरे यहां कार्यक्रम होने के बाद बाजार में बथुआ मिल ही नहीं रहा. उनका यह बयान सुनते ही पंडाल में मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े.  राष्ट्रकथा महोत्सव में बृजभूषण शरण सिंह का यह बदला हुआ, भक्ति और लोकसंस्कृति से जुड़ा रूप लोगों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बना रहा. 

और पढे़ं:  

कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड्यंत्र हुआ.....BJP ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोल गए बृजभूषण शरण सिंह?

कौन हैं BJP MLA पंचानंद पाठक? जिसके घर पर जुटे ब्राह्मण विधायक ताे दिल्ली तक सियासत हुई गरम 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

gonda news

Trending news

gonda news
'आज नंदिनी नगरिया निहार सखिया...' गोंडा में बदले अंदाज में दिखे बृजभूषण शरण सिंह
UP News
CM योगी की पीएम से मुलाकात खत्म...थोड़ी देर में करेंगे अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात
Bageshwar News
सेल्फी बनी जानलेवा! अस्थायी पुल पर फिसला बच्चा, तेज धारा में कूदकर मां ने बचाई जान
Jhansi News
गहना चाहिए तो नो बुर्का, नो नकाब! झांसी में सर्राफा व्यापारियों का सख्त फैसला
Uttar Pradesh job fair
UP में नौकरियों का महाकुंभ,100 कंपनियां लेंगी इंटरव्यू, जानें कब और कहां पहुंचना है?
baghpat news
'शराब नहीं बांटेंगे...' यूपी के इस गांव में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला
dehradun news
कब खत्म होगा वनवास? अपनी ही मिट्टी पर पराए हुए ग्रामीण, आशियाने का मालिकाना हक नहीं
Haldwani news
होटल के कमरे में पार्षद ने खेला खूनी खेल ! हिरासत में अमित बिष्ठ
UP News
'कानून में डिजिटल अरेस्ट की व्यवस्था नहीं...' प्रदेशवासियों के नाम सीएम योगी का पत्र
gonda news
डिलीवरी के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने काटा हंगामा