Zee UP-UttarakhandBahraich

बृजभूषण ने 2029 के चुनाव पर कह दी बड़ी बात- भाजपा टिकट दे या ना दे...चुनाव लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती

Gonda News: पूर्व  सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया है कि वे अगामी लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे.  अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है तो भाजपा से लड़ेंगे, अन्यथा निर्दलीय भी मैदान में उतरने को तैयार हैं.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:08 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Gonda News/अतुल यादव: उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनाव में उतरने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, भाजपा लड़ाएगी तो भाजपा से लड़ेंगे, नहीं तो पैदल भी लड़ जाएंगे.  मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती. दअरसल यह बयान बृजभूषण शरण सिंह ने 9 नवंबर को अपने निजी आवास पर बातचीत के दौरान दिया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

2027 नहीं, 2029 के लिए तैयार
अपने आवास पर दिए एक इंटरव्यू में बृजभूषण ने पहले ही कहा था कि 2027 में तो नहीं, लेकिन 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगा. मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे. उनके मुताबिक मेरे परिवार के तीन लोग भाजपा से ही राजनेता हैं. मेरी आत्मा आज भी भाजपा में ही है.”

गोंडा में भी दोहराया चुनाव लड़ने का ऐलान
शनिवार को गोंडा के पस्का कस्बे में एक शादी समारोह में पहुंचे बृजभूषण ने मीडिया से बातचीत में फिर साफ कहा कि चाहे निर्दलीय ही क्यों न लड़ना पड़े, लेकिन 2029 में चुनाव जरूर लड़ूंगा. वहीं लोगों द्वारा लगाई जा रही अटकलें कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह चले जाएंगे. इसको लेकर के बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक बेटा विधायक है एक बेटा मेरा सांसद है. भतीजा मेरा ब्लॉक प्रमुख है मेरी पत्नी भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं हमारी पूरी टीम और हमारी जो विचारधारा है.

2024 में टिकट कटने के बाद अब दोबारा दावा
यौन शोषण के आरोपों के चलते 2024 में उनका टिकट काट दिया गया था और उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला था. भाजपा से नाराजगी की चर्चाओं का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सच बोलता हूं तो लोग सोच लेते हैं कि मैं बागी हो गया. लेकिन ऐसा नहीं है. मेरा एक बेटा सांसद, दूसरा विधायक, भतीजा ब्लॉक प्रमुख और पत्नी भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं. मेरा मन और आत्मा भाजपा में ही है.

